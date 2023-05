Elena Ceccato torna a Foggia: l'illustratrice presenta 'Per tutte le piogge' alla RioBo in anteprima nazionale

La libreria RioBo è lieta di annunciare l'arrivo di un'ospite molto speciale, l'illustratrice Elena Ceccato, che presenterà il suo sesto libro, 'Per tutte le piogge', scritto da Federica Ortolan e splendidamente illustrato dalla stessa Ceccato. L'evento, in anteprima nazionale, promette di essere una straordinaria occasione per gli appassionati di letteratura e illustrazione di Foggia.

Elena Ceccato, rinomata illustratrice cremonese, ha lasciato il segno nel panorama editoriale con le sue opere di grande sensibilità e bellezza. Con 'Per tutte le piogge', Ceccato ci delizia con un nuovo capolavoro visivo che accompagna il testo coinvolgente di Federica Ortolan. Il libro affronta un tema importante, quale l'importanza dell'acqua e la condivisione, in una storia coinvolgente adatta a bimbi di tutte le età In occasione di questa visita, la libreria RioBo organizzerà una serie di incontri nelle scuole, offrendo ai giovani lettori l'opportunità di incontrare e interagire con l'illustratrice.

Questi incontri saranno un'occasione unica per i ragazzi di scoprire il processo creativo dietro alle illustrazioni di Elena Ceccato e di esplorare le tematiche affrontate nel libro. La presentazione ufficiale di 'Per tutte le piogge' si terrà sabato 27 maggio presso la libreria RioBo alle 18. L'evento sarà aperto al pubblico e offrirà un'opportunità imperdibile per i lettori di tutte le età di incontrare Elena Ceccato di persona.

Durante la presentazione, l'illustratrice condividerà con il pubblico la sua ispirazione dietro alle splendide illustrazioni del libro e parlerà delle sfide e delle emozioni che ha affrontato durante il processo creativo. Inoltre, in concomitanza con la presentazione, sarà organizzato un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. La libreria RioBo è orgogliosa di presentare 'Per tutte le piogge' e di offrire ai lettori di Foggia un'esperienza indimenticabile.