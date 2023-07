A piedi nudi sotto le stelle in una sera d'estate all'Elda Hotel

Cibo, musica e natura, un connubio capace di mettere tutti d’accordo. Soprattutto se la location è la splendida Foresta Umbra con il suo silenzio e il cielo stellato come tetto. Un mix irresistibile da provare sabato 29 luglio presso l’Elda Hotel con l’evento ‘A piedi nudi sotto le stelle’.

Start alle ore 19 con drink di benvenuto e dj set soul/forest di Mr. Lab. Alle 19.30 il visionario panettiere di Altamura Mauro Petronella racconterà della sua passione per la sua terra e la trasmetterà attraverso il pane stesso. Per l'evento Petronella e lo chef dell’Elda Hotel hanno creato la “ricetta per un pane speciale” che parlerà del territorio e della foresta. Alle 20.30 ci sarà la cena sociale caratterizzata da una tavolata unica che avrà inizio con il taglio del pane e continuerà con il menù della serata: 5 portate preparate con ingredienti territoriali per scoprire i sapori e i profumi della Foresta Umbra. Obbligatoria la prenotazione. “Si consiglia di arrivare in ciabatte per poi rimanere scalzi durante la serata” fanno sapere gli organizzatori.

L’evento sarà l’occasione per trascorrere una serata all’interno di un pezzo importante della storia del Gargano. L’edificio che ospita l’Elda Hotel, infatti, fu progettato nel 1938 grazie alla Provincia di Foggia, dopo che il Demanio aveva ceduto all’ente due particelle catastali per costruire un albergo sulla strada per Monte Sant’Angelo. Tra le prime strutture ricettive in Puglia, per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per visitatori e turisti che si recavano in Foresta Umbra fino agli anni Settanta quando cominciò il lento declino della struttura che, nel giro di pochi anni, trasformò l'albergo in un rudere.

Oggi, attraverso un’imponente operazione di recupero, l’albergo ha riaperto le porte dopo trent'anni dal suo abbandono e, dopo circa 80 anni, è stata restituita, in tutto il suo splendore, alla comunità nel rispetto assoluto dello straordinario ecosistema della Riserva Biogenetica Statale della Foresta Umbra, istituita nel 1977.