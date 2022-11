'Liguria Felix': Edmondo Di Loreto protagonista al FotoCineClub

Mercoledì 23 novembre alle ore 19,30 presso la sede del FotoCineClub di Foggia Via Ester Lojodice, 1, Edmondo Di Loreto presenterà il suo libro "Liguria Felix". La serata-evento, che fa parte della programmazione della 11ma edizione di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini, sarà introdotta da Alfonso delli Carri e interverrà Guido Pensato che ha scritto la prefazione del libro.

'Liguria Felix' è un racconto per immagini dall'archivio familiare della famiglia Di Loreto composto da migliaia di immagini in parte donate al Museo del Territorio di Foggia. Nelle intenzioni dell'autore questo libro è il primo di un trittico che riguarderà in seguito l'Abruzzo e la Puglia, i luoghi in cui i componenti della famiglia Di Loreto hanno vissuto. Edmondo Di Loreto è nato a Roma nel 1956 e vive tra Puglia e Abruzzo.

Fotografa dall’età di 7 anni, ha realizzato vari reportage, collaborando con organizzazioni umanitarie. Nel ‘94 vince il concorso nazionale di foto-reportage Petrus World Report. Nel 2004 riceve il gran premio della giuria al concorso del Touring Club Italiano Alta Definizione della campagna Italiana. Nel 2006 è uno dei 5 autori selezionati per il Premio Chatwin: Camminando per il mondo con due video, un racconto ed un portfolio sui popoli del fiume Omo in Etiopia, esposto a Genova presso il Museo del Castello d’Albertis. È depositario e curatore dell’archivio storico fotografico familiare che consta di lastre, negativi e stampe d’epoca in parte donato al Museo del Territorio di Foggia. Le due mostre fotografiche: La crociera della Rn Etruria nelle Americhe e La Quarta Sponda furono esposte in varie parti d’Italia. Collabora con riviste e editori, è membro della Fiaf e del FotoCineClub Foggia Efi.