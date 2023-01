Silvio Barbiero torna al Teatro dei Limoni con 'Edipus'

Direttamente Padova, torna al TdL Silvio Barbiero con ‘Edipus’ di Giovanni Testori, in scena nei giorni 21/22 Gennaio per la stagione teatrale Giallocoraggioso 22/23.

"Ritorno a Foggia per la quarta volta, animato da quel caratteristico buonumore che contraddistingue un ritorno a casa", dichiara Silvio Barbiero. "Quando si parla di teatro spesso si pensa a quell'austera struttura ottocentesca ricorrente nelle piazze di tutte le città. Ma il teatro per m/e invece è più simile a un sistema solare con tanti pianeti e satelliti, illuminati (almeno dovrebbero) da un'unica stella. Ecco, nei miei viaggi da scarrozzante stellare preferisco quei pianeti composti da impegno e passione come il Teatro dei Limoni, perché mi nutrono di quel coraggio e disperata volontà necessaria per fare questo mestiere".

"L'Edipus - racconta Barbiero - è un po' il nostro canto d'amore per questa pratica teatrale al tempo stesso entusiasmante, logorante e per noi necessaria. Discuteremo di questo e di altro con gli allievi dei laboratori del TdL, provando ad articolare la bellissima passione che i loro insegnanti infondono nei loro corsi".

L'attore e regista di origini pesaresi, infatti, terrà due giorni di workshop riservati esclusivamente agli allievi dei livelli base, intermedio e avanzato del nostro Laboratorio Sperimentale Indipendente. Lo spettacolo, tratto da Edipus (contenuto nella Trilogia degli scarozzanti, edita da Feltrinelli), racconta di un non più giovane capocomico, abbandonato dalla sua compagnia, che torna in scena, animato da una scialba rabbia, per mettere in scena una sua scabrossisima versione del testo di Sofocle. Ne verrà fuori una divertente e rivoluzionaria interpretazione del mito e del suo insegnamento. Il testo è una profonda attestazione d’amore di Giovanni Testori verso il Teatro e la sua natura biforme tra arte e artigianato, scritto in una lingua magmatica di sua invenzione, una fragrante commistione di poesia e materia. Giovanni Testori rappresenta perfettamente quella figura di intellettuale scomodo e al tempo stesso in continua relazione con la società. Un autore la cui pressoché assoluta assenza, in questi tempi oscuri ed efficacemente oscuranti, ce ne segnala l'imprescindibile necessità. Edipus è un testo incandescente ma soprattutto un esercizio di libertà per il pubblico e attore.

'Edipus' di Giovanni Testori con Silvio Barbiero scene Alberto Nonnanto costumi Lauretta Salvagnin produzione MareAltoTeatro 21 Gennaio - ore 21:00 22 Gennaio - ore 19:00 La visione dello spettacolo è consigliata ai maggiori di anni 16 Prenotazione obbligatoria - ingresso riservato ai soci Info e prenotazioni: 3249948645 - info@teatrodeilimoni.it RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universi-tari, per i soci Arcigay Foggia "Le Bigotte" e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").