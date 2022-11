Ambiente ed ecomafie, incontro-dibattito al Liceo Marconi

Legalità e tutela del patrimonio ambientale al centro di un incontro in programma il prossimo 30 novembre presso l’Auditorium del Liceo Scientifico Marconi. “Ambiente ed ecomafie: dal silenzio, alla cittadinanza attiva, alla denuncia” il tema su cui interverranno il Procuratore aggiunto del Tribunale di Foggia, dott. Antonio Laronga - autore tra l’altro del saggio “La Quarta Mafia” – e la Consigliera nazionale di Italia Nostra, prof.ssa Pina Cutolo, protagonista di molte battaglie ambientaliste.

L’iniziativa è promossa dai docenti referenti del progetto “Uomo-Mondo. La pace, l’impegno, la condivisione” per promuovere tra gli studenti un’azione di informazione e sensibilizzazione sui temi della legalità e dell’educazione al rispetto del patrimonio ambientale. Focus sulle problematiche del nostro territorio, in quanto – affermano i referenti di Uomo-Mondo, - “cresce anche in Capitanata la preoccupazione per i reiterati casi, di matrice malavitosa, di illecito smaltimento di rifiuti nelle campagne, incendi notturni di materiale plastico, sversamento di reflui e abbandono di carcasse di auto nell’alveo dei torrenti: fenomeni che mettono a rischio la salute e la sicurezza pubblica”. L’incontro sarà organizzato in due turni: dalle 10,00 alle 11,30 e dalle 12,00 alle 13,30 per consentire la partecipazione a un maggior numero di classi, prevalentemente quinte. Alle altre classi interessate sarà garantita la possibilità di seguire l’incontro in videoconferenza su meet.