E' l’ora del tè, presentazione libro di Sabrina Vasciaveo

Le attività socio culturali de La Traccia Nascosta A.p.s.. proseguono con l’evento del 22 dicembre 'E’ l’ora del tè – E non tutti se ne accorgono', serata dedicata alla conversazione culturale dedicata all’importanza delle relazioni interpersonali attraverso la presentazione del libro scritto dalla giornalista dott.ssa Sabrina Vasciaveo.



L’evento, curato in collaborazione con la dott.ssa Sabrina Vasciaveo, vuole proporre un momento di riflessione sui rapporti umani in occasione dell’imminente festività del Santo Natale. La serata sarà condotta dalla dott.ssa Natalie La Torre e sarà una bella chiacchierata con l’autrice proprio durante l’ora del tè, a seguire una degustazione di dolci tipici locali.

“A 40 anni ho scritto e pubblicato il mio primo romanzo sulle Relazioni Interpersonali, dopo un percorso personale formativo grazie anche alla professione intrapresa nel settore della Comunicazione. Le relazioni fanno parte della vita e spesso sapersi destreggiare nei meandri della propria anima è cosa ardua” dichiara Sabrina Vasciaveo, “Sono felice di collaborare a questa ed altre iniziative promosse dall’associazione, così presente ed attiva sul territorio. Credo che creare curiosità intellettuale ed approfondire certe tematiche umanistiche sia necessario e utile per porre le basi ad una crescita comune” aggiunge la dott.ssa Vasciaveo, esperta di comunicazione e attualmente docente presso la nuova sede Its Academy di Manfredonia.



Una serata ideale per la nostra associazione per riflettere e trascorrere una serata gioiosa in vista delle festività che ci attendono, conversando su alcuni dei temi che più ci coinvolgono e che appartengono da sempre alla nostra vita, come l’amicizia e la buona musica. L’appuntamento rappresenta senza dubbio una ghiotta occasione per fertilizzare il territorio di innovative iniziative culturali di condivisione.



L’ingresso è libero per i soci, (tesseramento obbligatorio annuo € 10,00), per i non soci è previsto un contributo di 3 euro d’ingresso, con tè – tisana e biscotti, un ringraziamento a Ciangularie Manfredonia per la collaborazione.