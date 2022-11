Col 'Dottor Faust' GIampiero Ingrassia si sdoppia sul palco del Roma Teatro

Dopo l’Hamlet di Giorgio Pasotti, al Roma Teatro di Cerignola arriva il “Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza” di Giampiero Ingrassia. Una commedia musicale, avvincente, brillante ed innovativa, che andrà in scena giovedì 17 novembre alle 20.30. Tra risate e riflessioni, lo spettacolo accende i riflettori sulla fragilità dell’essere umano e sull’impossibilità di accettare l’indifferenza a cui il mondo digitale sembra confinarci.

Giampiero Ingrassia affronta sul palco la mattatoriale sfida di interpretare sia Faust che Mefistofele in un viaggio che lo conduce in un mondo sempre più privo di certezze fatto di social, fake news e influencer, in cui ogni desiderio è inafferrabile ed inseguito dai “followers”.

La storia, quasi una favola con libero adattamento all’opera teatrale di Marlowe e alle pagine del libro di Goethe, porta la firma del regista Stefano Reali.

“Quando Stefano mi ha fatto leggere il copione dicendomi che aveva intenzione di farmi fare entrambi i ruoli - racconta Ingrassia - ho percepito subito la complessità del lavoro. È stato infatti faticoso, perché lo spettacolo dura quasi due ore e io sono sempre in scena, ma anche molto entusiasmante”.

Il Doctor Faust arriva nei teatri italiani proprio in occasione del centenario della nascita del grande attore e padre Ciccio Ingrassia “Ho respirato sin da piccolo l’odore del palcoscenico e del cinema, e quindi si è sviluppata in me la passione verso questo mestiere, aggiunge l’attore. Poi è stata una mia scelta intraprendere questa carriera, senza sapere come sarebbe andata”.

Sul palco, insieme a Giampiero Ingrassia, anche gli attori Emy Bergamo e Mimmo Ruggiero. Lo spettacolo sta riscuotendo un grande successo di pubblico, anche tra i più giovani. Proprio per questo il Roma Teatro ha riservato agli under 30 biglietti ridotti a 15 euro.

Per tutte le info rivolgersi al botteghino (dal martedì alla domenica ore 18.00/21.00) o chiamare il numero: 338.2511672. Biglietti acquistabili anche online su www.romateatrocinema.it. Porta ore 20.30, sipario ore 21.00.