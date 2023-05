Foggia 'dona la spesa' ai bisognosi, torna l'iniziativa solidale di Coop

Sabato 13 maggio torna a Foggia ‘Dona la spesa’, l’iniziativa solidale di ‘Coop Alleanza 3.0’ che coinvolge l’intera Italia. Anche quest’anno, presso il punto vendita ‘Ipercoop’ del centro commerciale ‘Mongolfiera’ si potrà donare la spesa ai più bisognosi. All’ingresso dell’ipermercato, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare.

Non tutti i generi alimentari potranno essere destinati alla raccolta, ma soltanto quelli non deperibili come pasta e riso, olio, tonno e legumi in scatola, farina, biscotti, prodotti per la colazione, prodotti a lunga conservazione e per l'infanzia, passata di pomodoro, zucchero, latte confezionato, oltre a prodotti per l'igiene della persona e della casa. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà del territorio.

L’iniziativa, come già detto, coinvolge tutto il territorio nazionale ed è un appuntamento che ogni anno riesce a sbalordire per i numeri, segno che quando si tratta di solidarietà gli Italiani sono sempre in prima fila. Ad esempio l’anno scorso sono stati raccolti complessivamente – nei territori in cui la Cooperativa è presente con i suoi negozi – oltre 400 tonnellate di prodotti di prima necessità per persone, famiglie in difficoltà, animali svantaggiati e più di 160mila confezioni di materiale scolastico. In questo modo, è stato possibile aiutare gli assistiti di circa 700 realtà locali, come case di accoglienza, mense, empori solidali.