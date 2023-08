Iscrizioni aperte per la 5^ Corsa dei Santi 11,6 km a Deliceto (Foggia) sui Monti Dauni

A Deliceto (Foggia) sui Monti Dauni, fervono i preparativi per la Corsa Dei Santi 11,6 km, giunta alla quinta edizione, organizzata come sempre dall’A.s.d. I Podisti di Capitanata, sotto la guida del presidente Massimo Morano e Filippo Bonuomo, responsabile del Comitato Organizzatore, sotto l’egida della Fidal, tappa del circuito regionale “Dolichos” e del circuito provinciale “Grand Prix Capitanatata Terra dell’Atletica”, in programma domenica 20 agosto.



Oltre alla garà competitiva sono previste anche una corsa non-competitiva sulla stessa distanza e una passeggiata ludico-motoria.



Anche quest’anno la manifestazione è inserita nel programma “Deliceto Summer 2023, un borgo da vivere”, promosso dal Comune di Deliceto e contribuisce, attraverso lo sport, sia ad ampliare l’offerta di svago per la comunità delicetana, sia ad attrarre, molto spesso per la prima volta, nel bel borgo dei Monti Dauni tanti sportivi provenienti anche da fuori regione.



Da segnalare anche un interessante dopo corsa per gli atleti con il Porchetta Party e per i tanti appassionati la History Cover Band “I Nomadi” a Piazzale Belvedere alle ore 22:00.



Obiettivo della Corsa dei Santi è la promozione del borgo di Deliceto con il suo monumentale Castello Normanno Svevo del Secolo XI, della pratica di una sana attività sportiva sui Monti Dauni e, soprattutto, del Santuario di Santa Maria della Consolazione.



E’ proprio dalla Consolazione sono passati i Santi che danno il nome alla corsa: Sant’Alfonso Maria dei Liguori, che qui compose la famosa “Tu scendi dalle Stelle”, traendo forse ispirazione dalle meravigliose notti stellate del luogo e San Gerardo Maiella, che da giovane qui soggiornò, prima di trasferirsi a Materdomini.



Dal 1993 ospita la Comunità Mariana Oasi della Pace, che si prende cura del complesso, dopo che per diversi anni agli inizi del Novecento è stato sede di un riformatorio minorile.



Ritrovo della gara sarà il Piazzale Belvedere, dove alle 18:00 verrà dato il via.



Il percorso inizialmente si snoderà lungo le principali strade cittadine, per poi

proseguire in direzione del Santuario di Santa Maria della Consolazione, ove ci sarà il giro di boa per ritornare a Deliceto.



Confermata la presenza dello speaker Gennaro Varrella, sempre presente in maniera egregia sin dalla prima edizione del 2015, a cui spetterà il compito di raccontare la gara e i luoghi che la ospitano.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni alla gara competitiva devono pervenire entro le ore 24 di venerdì 18 agosto 2023, tramite procedura online presente sul sito www.icron.it.



Invece le iscrizioni alla passeggiata non competitiva devono essere comunicate a Giuseppe Franza (338 1313418 - e-mail: giuseppe.franza@gmail.com) oppure anche 1h prima dell’inizio della manifestazione (entro le ore 17,00).



Vi aspettiamo!



I Podisti di Capitanata