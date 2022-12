Dolci di Natale per i bambini della ‘Casa di Abraham e Sara’ e gli ospiti della Rssa ‘Il Sorriso’

Natale di solidarietà, come di consueto, per l’associazione 'Via le mani dagli occhi', presieduta da Ines Panessa, che ha organizzato, in collaborazione con l’impresa foggiana Edilbienne, una distribuzione di pacchi contenenti dolci tipici delle festività in due fondamentali istituzioni di assistenza del territorio foggiano.

Venerdì 23 dicembre, infatti, i due promotori porteranno i pensieri natalizi alle 10.30, in località Torre Guiducci, ai bambini ospitati nella ‘Casa di Abraham e Sara’, struttura del Centro Emmaus che cura l’accoglienza e l’assistenza per donne straniere e minori vittime di maltrattamenti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 16, nella sede di via degli Aviatori 25 del centro 'Il Sorriso', Rssa per anziani e disabili, i responsabili di 'Via le mani dagli occhi' e della 'Edilbienne' rinnoveranno il gesto di vicinanza ai pazienti più giovani.

L’associazione di volontariato 'Via Le mani dagli occhi' è stata fondata nel 2014 ed è tuttora presieduta dalla dottoressa Ines Panessa. Prende il nome dall’omonimo romanzo dello scrittore foggiano Francesco Gitto (che è presidente onorario del sodalizio), pubblicato due anni prima, e che racconta di una ragazza che in età infantile ha subito un abuso. L’obiettivo dell’associazione è quello di accogliere, valutare e trattare le vittime di abusi e maltrattamenti, qualsiasi tipo di vittima (donne, uomini, omosessuali, minori e anziani) e qualsiasi tipo di abuso (fisico, psicologico, economico, adescamento online, mobbing).

Tra i progetti che l’associazione ha realizzato, c’è stato nel 2014 il 'Binario rosa', l’accesso prioritario nel Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia per le donne vittime di violenza. Molte le iniziative benefiche organizzate a vantaggio delle persone che sono oggetto di attenzione da parte del sodalizio.

Edilbienne, è un’impresa foggiana di servizi per l’edilizia, che affianca da sempre all’attività aziendale un intenso impegno nel campo della beneficenza. Lo slogan ‘costruiamo rispetto’ indica la volontà di promuovere la crescita sociale della comunità in cui opera, attraverso la valorizzazione di alti principi etici di convivenza e l’organizzazione di iniziative di sostegno delle fasce deboli e svantaggiate della società.