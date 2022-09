Dolcenera in concerto a Zapponeta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ritorna con tutti gli onori, dopo l’interruzione causa pandemica, la Festa Patronale in onore di Maria SS. Madre di Misericordia, in programma nei giorni 10, 11, 12 e 13 settembre 2022.

Le manifestazioni in onore della Santa Patrona di Zapponeta avranno il via sabato 10 settembre, quando il Primo Cittadino e l’Amministrazione comunale, insieme agli organizzatori del Comitato Zapponeta Eventi e alle autorità si appresteranno all’accensione delle luminarie in Piazza Aldo Moro, a seguire il concerto di Rosarione con la sua band Marecrea e il Dj Set nel fine serata.

Un fitto programma di eventi è atteso, infatti, nei giorni della Festa, che quest’anno vedrà anche la partecipazione del Vescovo Mons. Padre Franco Moscone, prevista per i riti liturgici del 12 settembre.

Non mancheranno infatti l'esibizione del concerto bandistico, il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto alle 23:30 di lunedì 12 settembre, musica dal vivo ed intrattenimento, fino a giungere alla serata del 13 settembre, quando ad allietare ed emozionare gli spettatori ci sarà la cantautrice Dolcenera.