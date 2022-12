'Il dolce Natale di Cerignola e della Daunia': l'evento finanziato dalla Regione Puglia

Orario non disponibile

'Il dolce Natale di Cerignola e della Daunia' è l’evento del Natale in co-branding per Cerignola, che entra nelle 43 iniziative finanziate da Regione Puglia per un totale di oltre 665 mila euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

L’avviso, lanciato lo scorso ottobre dall’agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, supporta le iniziative dei privati come veicolo promozionale del brand Puglia sostenendo le spese per i servizi di comunicazione.

Dal 22 al 24 dicembre un cartellone di eventi che ha visto insieme comune di Cerignola, Associazione Il Titolo, OltreBabele, HolisticSuvaran Tara ASD, Cooperativa Altereco e Enter. Partner media dell’evento è il quotidiano online lanotiziaweb.it, attivo su Cerignola dal 2010.

Denso e ricco di appuntamenti il programma reso pubblico da poche ore. Laboratori, mercatini, momenti enogastronomici e show cooking, musica, appuntamenti letterari, convegni, yoga e musica.

Di seguito il programma completo:

Giovedì 22 Dicembre

• Laboratorio letterario: 'Pizza a sette sfoglie, gusto antico della tradizione'

Ore: 17:00 - Palazzo Fornari (Evento a cura dell’Aps 'OltreBabele')

• Convegno: 'La regina del Natale: la pizza a sette sfoglie'

Ore: 18:00 - Palazzo Fornari (Evento a cura dell’Aps 'OltreBabele')

• Show Cooking e Master Class sulla pizza a sette sfoglie

Ore: 19:30 - Palazzo Fornari (Evento a cura dell’Associazione 'Il Titolo')

a seguire Live con Juda’s Blood

Venerdì 23 Dicembre

• Contest: 'Sapori della tradizione: Caffè e Pizza a sette sfoglie'

Ore: 10:00 - Cascina Di Vittorio (C.da Scarafone, Via Teano, 3)

• Family yoga: '7 Sfoglie per 7 Ingredienti'

Ore: 11:30 - Cascina Di Vittorio (C.da Scarafone, Via Teano, 3)

(Evento a cura di HolisticSuvaran Tara A.S.D.)

• Mercatini di Natale

Ore: dalle 18:00 alle 24:00 - Piazza Matteotti

(Evento a cura dell’Associazione 'Il Titolo')

• 'Un Natale contro le mafie'

Ore: 13:00 - Cascina Di Vittorio (C.da Scarafone, Via Teano, 3)

(Evento a cura della cooperativa sociale 'Altereco')

• Strampalbero e Santa Claus

Ore: 19:30 - Palazzo Fornari e Viale Roosvelt

(Evento a cura di HolisticSuvaran Tara A.S.D.)

• Spettacolo: 'La magia del Natale'

Ore: 21:00 Viale Roosvelt

Sabato 24 Dicembre

• Natale folk tra suonatori e menestrelli

Ore: 12:00 - Piazza Matteotti e Viale Roosvelt

(Evento a cura dell’Associazione 'Il Titolo')

Live con i Terraross

Link: https://www.facebook.com/groups/4395299110519776/