La tragedia di viale Giotto in un documentario di Sepalone: presto le riprese di 'Civico 120'

"Civico 120 si farà e sarà un cortometraggio documentario che racconterà, con delicatezza e rispetto, la tragedia di Viale Giotto, avvenuta a Foggia la notte dell’11 Novembre 1999, in cui persero la vita 67 persone. Civico 120 sarà un film per non dimenticare, per fare chiarezza, per raccontare anche la straordinaria forza di chi è riuscito a riprendersi la vita risorgendo dalle macerie. Ringrazio i parenti delle vittime che ormai da cinque anni mi supportano e credono in questo progetto".

Così, attraverso un post su Facebook, Lorenzo Sepalone ha annunciato la realizzazione del suo progetto cinematografico in preparazione da diversi anni. Il documentario, nato durante una serie di incontri avvenuti tra il regista, i parenti delle vittime ed alcuni superstiti, racconterà la tragedia edilizia partendo dai ricordi di chi ha vissuto nello stabile crollato e mettendo in luce gli aspetti umani e solidali legati alla triste vicenda.

"Il nostro obiettivo è presentare Civico 120 a Novembre 2024, in occasione del venticinquesimo anniversario. Stiamo cercando aziende, associazioni, fondazioni e partner interessati a contribuire alla realizzazione del documentario" ha proseguito Lorenzo Sepalone, regista e sceneggiatore foggiano, pluripremiato per i suoi cortometraggi vincitori di numerosi festival cinematografici.

Attualmente Sepalone sta presentando in molte città italiane il documentario 'Nel cognome che ho scelto' riguardante la storia di Alfredo Traiano, e prossimamente sarà uno degli attori di un’attesissima serie tv in uscita su Disney Plus.

Le aziende e le associazioni interessate a contribuire a “Civico 120” possono contattare la produzione all'indirizzo di posta elettronica movimentoarteluna@gmail.com