Foggia e la Cgil non dimenticano Luigi Pinto: ecco il docufilm 'Scene di una strage' con il regista Lucio Dell'Accio

Foggia e la Cgil non dimenticano Luigi Pinto. A 47 anni dalla strage fascista di Brescia dove perse la vita l'insegnante e attivista sindacale foggiano assieme ad altre 7 persone, Camera del Lavoro e Flc Cgil ha organizzato presso l'Auditorium della sede Cgil in via della Repubblica 68, per martedì 8 giugno dalle ore 18.30, la prima proiezione pubblica del nuovo montaggio di Scene di una strage, il docufilm realizzato nel 2011 da Lucio Dell'Accio e oggi riproposto in una versione della durata di 84 minuti.

Interverranno, con l’autore - che verrà presentato e converserà con il giornalista Geppe Inserra - il segretario generale della Cgil di Foggia, Maurizio Carmeno, e in collegamento video il segretario generale della Cgil di Brescia, Francesco Bertoli.

L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid: l'accesso all'Auditorium per l'evento sarà contingentato, è pertanto preferibile inviare a foggia@puglia.cgil.it una mail di prenotazione.