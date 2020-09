VIDEO - Dj e animatori dei matrimoni riuniti, cantano e scaldano i cuori dei foggiani: "Vi portiamo un po' di positività"

Si chiama "Dj animatori riuniti" il progetto del videomaker Aldo Giannetti che ha voluto riunire gli animatori delle feste dei matrimoni per creare un brano e un video per portare un paio di minuti di allegria in un periodo tra la chiusura totale del Paese e il ritorno ad una vita normale. "Un modo per evidenziare i problemi che abbiamo avuto per la chiusura delle sale e nello stesso tempo per lanciare un po' di positività"

"Il cuore batte", sulle note di "Siren beat", con il testo rivisitato da Gianni Parisi, racconta della passione che dj ed animatori ci mettono nel proprio lavoro, al di là del compenso economico e ricorda quando il "loro palco era un balcone da cui cantavamo che avrebbero vinto noi".

Il progetto ha coinvolto tanti volti noti del wedding, tra cui Il Trio Master (Gianni Parisi, Miky Los, Rocco Gentile e Nicolangelo Laccone), Nino Martino e il suoi figli Simone ed Erica, Antonio Bruno, Nicola Bruno, Francesco Forte, Fabio Conticelli e Giuseppe Gaeta. Le riprese sono state curate dall'ideatore di tutto Aldo Giannetti e post-prodotto da Valentina Giannetti.