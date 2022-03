“Dizione e ruolo della voce”, laboratorio con l’attrice, doppiatrice e vocal coach Tiziana Irti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La voce è lo “strumento musicale” che tutti abbiamo a disposizione e che può essere utilizzato in molteplici modi. Si fonda su questo il lavoro di Tiziana Irti, attrice, doppiatrice e formatrice della Compagnia Arti e Spettacolo dell’Aquila, esperta di vocal balance e di dizione. A partire dal 14 marzo 2022 Tiziana Irti terrà il laboratorio “Dizione e ruolo della voce” al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, ospite della compagnia Bottega degli Apocrifi. Il laboratorio – aperto a tutti dai 16 anni in su – si rivolge a chi desidera ripassare o approfondire le basi della Dizione, intesa non solo come il parlare senza inflessioni dialettali, ma anche come il parlare con una voce equilibrata. Oltre alla corretta pronuncia della lingua italiana, il laboratorio mira a fornire strumenti per migliorare l’utilizzo della voce e renderla più sana e più espressiva. Tiziana Irti, che è voice over e doppiatrice in diversi documentari ed alcune serie televisive, proporrà un percorso articolato che comprende: rilassamento corporeo e esercizi per una corretta respirazione, l’emissione del suono e la fonazione, l’equilibrio vocale, elementi espressivi della voce e parametri della lettura espressiva, dizione e riconoscimento di alcuni problemi come voci acute, cantilenanti, deboli.

Il calendario degli incontri in programma è il seguente: 14,15,16,28,29,30 marzo 2022 dalle 19.30 alle 21.30. Il costo di partecipazione al laboratorio è di € 50,00. Dal 21 marzo, primo giorno di primavera, riprenderanno anche i Laboratori di teatro e musica per tutte le età. L’Orchestra dei Felici Pochi del M° Fabio Trimigno per giovani musicisti con qualsiasi livello di preparazione musicale; il Teatro diffuso, laboratorio teatrale gratuito per i ragazzi da 11 a 18 anni, condotto da Raffaella Giancipoli e Cosimo Severo; Ironia della sorte – laboratorio di scrittura ironica di Stefania Marrone che si terrà sia in presenza che online. Tutti i laboratori sono parte della stagione “Comizi d’Amore”, un’iniziativa ideata da Bottega degli Apocrifi, socio del Distretto Puglia Creativa, realizzata in collaborazione con Comune di Manfredonia e Teatro Pubblico Pugliese e col sostegno dell’Azienda SILAC. Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.