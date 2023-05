Divini Sapori, igers e giornalisti alla scoperta del territorio per raccontare l’Alto Tavoliere

Orario non disponibile

Un itinerario di quattro giorni, con tappe a Torremaggiore, Apricena, San Severo e Chieuti: per Divini Sapori, il progetto che mette insieme sette comuni e il Gal Daunia Rurale per promuovere l’Alto Tavoliere, è arrivato il momento del press tour. Giornalisti e instagramer, dall’8 all’11 giugno, saranno accompagnati da guide esperte per conoscere, scoprire e raccontare borghi, gusti e paesaggi.

Quello che vedranno sarà mostrato in presa diretta sulla pagina ufficiale del progetto con San Severo comune capofila, finanziato dal Gal Daunia Rurale 2020, misura 4.4, e coordinato da Doc Servizi con la piena collaborazione di tutti gli attori istituzionali.

La giornata-evento, che vedrà la partecipazione anche di cittadini e visitatori, sarà quella di sabato 10 giugno. Si svolgerà all’interno del Castello Ducale di Torremaggiore, a partire dalle ore 10, con la visita alla Fortezza e al Museo civico ospitato al suo interno.

Nella Sala del Trono, alle 12, sarà inaugurata la mostra fotografica su Riti e Tradizioni dell’Alto Tavoliere: una vera e propria ‘galleria di storia e di emozioni’, con istantanee che catturano i momenti più intensi e significativi delle feste popolari in borghi e città di questa ‘terra del sole’.

Alle 20, sempre all’interno del Castello Ducale, si terrà lo show cooking condotto da Nick Difino che metterà in mostra arte e maestria dello chef Gianvito Matarrese. Lo spettacolo di gusti sarà musicalmente accompagnato da I Cantori di Civitate.

Così Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore: “Abbiamo aderito con entusiasmo e convinzione al progetto Divini Sapori. Fare squadra con il Gal Daunia Rurale 2020 e con gli altri comuni è il modo migliore per presentare, raccontare e promuovere il territorio, il suo patrimonio culturale e le sue eccellenze produttive nel settore agroalimentare. Credo sia oltremodo significativo aver concordato un calendario di eventi per un'intera area, con iniziative che mettono in evidenza le specificità e le caratteristiche che rendono unici l’Alto Tavoliere, i suoi paesi e le sue città”.

Divini Sapori promuoverà il territorio con due press tour e ben sette eventi che, iniziati lo scorso 29 aprile, si concluderanno il 9 ottobre 2023. Gusti, dunque, ma non solo, perché gli eventi offriranno anche l’incontro con la musica popolare, le visite guidate per conoscere paesaggi naturali e borghi, le mostre fotografiche che mettono insieme talento e narrazione del territorio. I due press tour si svolgeranno dall’8 all’11 giugno e dal 6 al 9 ottobre: il primo sarà dedicato al viaggio, il secondo al food.

L’Alto Tavoliere è un’area della provincia di Foggia che mette insieme i comuni di San Severo, Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo Civitate, Serracapriola e Torremaggiore. Si tratta di un’area particolarmente ricca di storia, uno dei territori più amati da Federico II di Svevia.

Centri storici ricchi d’arte e di storia, mare e siti naturalistici, cave di marmo monumentali, cantine ipogee e immense distese di grano, uliveti e vigneti fanno dell’Alto Tavoliere una delle destinazioni più interessanti e sorprendenti da scoprire.