Dieci anni dopo Oli esausti è arrivato in libreria Divieto di balneazione, la quarta raccolta di versi di Lorenzo Trigiani, direttore creativo di Red Hot, storica agenzia di comunicazione pugliese. Corredato dalle illustrazioni di Giuseppe Guida, Divieto di balneazione, edito da Pequod, (la nota casa editrice anconetana diretta da Marco Monina), fra accelerazioni e aritmie, fughe contromano e scarpe da balera, costruisce un immaginario potente, vibrante, psichedelico, dove la poesia

compie un loop su sé stessa.

Una scrittura rapida, surreale, nitida, che affonda i colpi senza tirarsi indietro, che illumina a giorno le notti, che tiene in tasca fanti e re. Un libro che è uno spartito, che suona in battere e levare, che incorona la parola, la celebra, la porta in sposa. L’autore non si sottrae, resta dentro i suoi versi, li accompagna per mano, come in Cerchio:

Sei l’intenzione più profonda

un film muto

la cresta dell’onda

un’ansia riposta

che il cerchio non chiude

quando fa mattino.

Lorenzo Trigiani presenterà il suo libro giovedì 8 Gennaio 2024, alle 17.30, nel Corner del Museo di Storia Naturale di Foggia in compagnia di Teresa d'Errico.