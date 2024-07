A San Marco in Lamis tutti a ballare in piazza con la disco music anni '90

Una serata tutta da ballare all’insegna della musica degli anni Novanta. Accade a San Marco in Lamis con l’evento ‘Riviviamo gli anni ’90 show party’ in programma il 13 luglio in piazza Oberdan a partire dalle 21.30.

Ad infiammare la piazza saranno i migliori dj del territorio con la loro personale selezione di brani fra i più amati e apprezzati di una delle decadi più prolifiche dal punto di vista della disco music: da ‘Around the world’ dei Daft Punk a ‘The Rithm of the night’ di Corona, da ‘Blue’ degli Eiffel 65 a ‘Rythm is a dancer’ degli Snap fino a ‘Children’ di Robert Miles passando per ‘What is love’ di Haddaway e tanti altri. Tutti brani che segnarono un vero e proprio cambio di rotta nella disco music grazie alla trovata dell’integrazione di elementi di musica elettronica, techno, house e trance nelle canzoni dance popolari, e alla crescita dell’uso di sintetizzatori e campionamenti.

La serata danzante sarà preceduta dalla sfilata di moda degli abiti di Carmela Luciani e dalle presentazioni di alcuni giovani imprenditori sammarchesi.