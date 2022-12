A Troia si festeggia il Capodanno in piazza con dj Linus

Ancora una volta i Monti Dauni saranno i protagonisti delle festività natalizie, chiudendo l’anno 2022 con un evento che si preannuncia pieno di allegria e buona musica, con l’allestimento in piazza Cattedrale del palco che ospiterà dalle ore 22.30 diversi dj locali e Dj Linus.

Ad annunciarlo il sindaco Leonardo Cavalieri e l’assessore Patrizia Battaglia che, unitamente agli organizzatori, ci espongono le ragioni che li hanno spinti a creare questo l’evento 'Capodanno in piazza-dj set': “Innanzitutto per stare tutti insieme e condividere un momento di gioia e serenità dopo il classico cenone e, cosa molto importante, per tenere in paese i nostri giovani ed evitare che si mettano in macchina per cercare un po' di divertimento fuori con tutti i pericoli della strada e le preoccupazioni delle famiglie. Il capodanno in piazza non è un evento solo per e delle grandi città ma anche i piccoli comuni sono in grado di organizzare questo tipo di feste capaci di coniugare divertimento e riscoperta del territorio”.

Durante l’evento saranno distribuiti gadget della serata. Gli eventi sono organizzati dalla Biagio Ciuffreda Management, Comune di Troia, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia, FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e Puglia Promozione.