Il direttore marittimo contrammiraglio Vincenzo Leone in visita agli uffici marittimi del compartimento di Manfredonia

Il fitto programma è iniziato con la visita dell'ufficio circondariale marittimo di Vieste dove il contrammiraglio Leone è stato accolto dal tenente di Vascello Dario Incalcaterra e da una rappresentanza del personale in servizio. L’incontro, avvenuto con l’adozione delle necessarie precauzioni anti-contagio da Covid-19, è stato l’occasione per il direttore marittimo di esprimere parole di vivo apprezzamento per l’impegno e la perseveranza che viene riposta nell’assolvimento degli incarichi istituzionali da parte dei militari della città di Vieste.

Sempre nel corso del breve intervento ha sottolineato l’importanza del ruolo della guardia costiera come front office delle utenze del mare soprattutto in quei territori, come ad esempio quello viestano, ad alta valenza turistica. Dopo il rituale scambio dei crest e la firma sul giornale storico dell’ufficio circondariale marittimo, il direttore marittimo ed il comandante del compartimento marittimo, accompagnati dal comandante Incalcaterra, si sono recati presso il municipio di Vieste dove si è tenuto un breve incontro con il sindaco di Vieste, avv Giuseppe Nobiletti.

La mattinata è proseguita con le visite all’ufficio locale marittimo di Rodi Garganico ed alla delegazione di spiaggia di Peschici dove il direttore marittimo, oltre ad incontrare i titolari e i militari in servizio degli uffici, ha voluto incontrare i rispettivi sindaci dei paesi che ospitano gli uffici marittimi: dott. Carmine D’Anelli e dott. Francesco Tavaglione. Gli incontri con i primi cittadini sono stati prolifici momenti di intesa tra amministrazioni con il fine di discutere delle attività poste in essere a tutela dell’ambiente, delle attività connesse ai pubblici usi del mare e delle criticità relative ai diversi sorgitori di competenza.

Nel primo pomeriggio la visita è proseguita presso l’ufficio locale marittimo di Lesina, ufficio più a nord della direzione marittima di Bari. Anche qui il direttore ha incontrato il sindaco di Lesina geom. Primiano Leonardo Di Mauro che ha espresso parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla guardia costiera, parimenti espresse da tutti i primi cittadini.