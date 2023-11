Dino Basile da San Nicandro Garganico vola negli States con le sue opere d'arte

Ci sarà anche un pezzetto di Capitanata nel tour biennale d’arte che vedrà viaggiare per gli States le opere dei migliori artisti contemporanei emergenti provenienti da tutto il mondo. Si tratta di Dino Basile, artista poliedrico (è anche musicista) di San Nicandro Garganico, attualmente docente presso il polo tecnologico ‘Di Sangro-Minuziano-Alberti’ di San Severo.

Molto apprezzato nel foggiano per le sue opere davvero particolari e molto colorate, dal 24 novembre è in mostra al Capitol Ballroom dell’Holiday Inn Capitol hotel di Whashington. Subito dopo le sue opere voleranno alla ‘Spectrum Miami’ in Florida, a Los Angeles per ‘L.A. Losangeles Art Show’ e infine a New York per la ‘Artexpo’.

Dino Basile, classe 1968, è nato a San Nicandro Garganico, cittadina in cui vive attualmente. Si è laureato in pianoforte presso il Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia ed è specializzato in musica jazz, didattica della musica e musicoterapia. Oggi insegna e suona in formazioni affermate come i Buskaglia e il quartetto jazz Effez.

Da una decina di anni sta coltivando con successo l’altra sua passione, quella per il disegno. Realizza le sue opere con una penna a sfera su fogli A4, le stampa digitalmente su pannelli e realizza così quadri monocromatici o colorati al computer. Le sue opere, come da lui stesso precisato, esplorano “i labirinti dell’inconscio solcando strade perse nella memoria alla riconquista di spazi”.

Molto apprezzato in Capitanata, da tempo espone anche fuori dalla sua terra (Torino, Venezia, Principato di Monaco).