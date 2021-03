Design, rete e solidarietà. Un mese “a tutto pop!” con Pit-pop, #donnecheammiro e Nocap

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

È in partenza un mese “A tutto Pop” promosso da Pit-Pop, il progetto di Pop Art digitale fondato da Antonella Tolve e Gennaro Schinco che, in occasione del lancio del nuovo sito e-commerce, hanno deciso di devolvere il 20% del ricavato delle vendite (dall’8 marzo all’8 aprile 2021) ad un progetto del territorio. “PitPop è il nostro sogno che si realizza, un progetto in cui abbiamo riposto energie, amore e dedizione”, raccontano Antonella e Rino - rispettivamente la mano creativa e la mente pragmatica di Pit-Pop - che aggiungono: “In occasione del lancio del nuovo e-commerce abbiamo pensato di condividere il nostro sogno con quello di altre persone, decidendo di contribuire ad alimentare le loro speranze destinando loro una parte delle nostre entrate”. Antonella e Rino si sono guardati intorno e hanno scelto il Progetto Donne Anti-tratta No Cap - l’associazione nata nel 2011 dall’iniziativa di Yvan Sagnet per contrastare il “caporalato” in agricoltura e favorire la diffusione del rispetto dei diritti umani, sociali e dell’ambiente - che coinvolge otto donne italiane e straniere vittime di sfruttamento e di abbandono. Un progetto completo e multifunzionale che offre a otto donne un lavoro con contratto regolare, un alloggio dignitoso e servizi alla persona. L’iniziativa sarà raccontata durante un incontro dedicato e con la partecipazione alla “Maratona Meraviglia” in programma il 10 marzo alle 18.30 in diretta facebook sul gruppo Dea #Donnecheammiro, lo spazio di incontro, ispirazione e confronto fondato da Mariangela Cassano per donne che affrontano con forza, coraggio, vitalità e passione le sfide quotidiane e che sanno fare rete per costruire il futuro. “Crediamo nella rete e nelle sinergie. Questo lungo anno che ci lasciamo alle spalle non è stato facile, ma ci ha fatto riflettere e ci ha dato la possibilità di dedicare tempo agli incontri, seppur virtuali, che ci hanno permesso di arricchire e migliorare il nostro progetto”, dichiarano gli ideatori di Pit-Pop, che hanno iniziato il 2021 con l’entusiasmo e l’ottimismo di sempre, motivati anche dal conferimento del premio Architecture Awards sponsorizzato da Build, la rivista di architettura e design più autorevole del Regno Unito. Oltre al nuovo sito e-commerce, Antonella e Rino hanno lanciato su YouTube “A tutto Pop”, la prima rubrica in Italia totalmente focalizzata su Pop Art e Pop Design. Ogni venerdì alle 21.00 è possibile seguire l’approfondimento settimanale sulla Pop Art, il Pop Design e l’arredamento in stile Pop ricco di consigli e spunti interessanti per gli amanti della Pop Art, dei colori vivaci e della modernità.

Gallery