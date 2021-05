Democrazia Digitale, 24 eventi indipendenti TEDx in un solo giorno: come il digitale ha cambiato il tema dei diritti e della democrazia

24 eventi TEDx in 24 città italiane, una vera e propria staffetta da nord a sud, oltre 500 volontari, più di 50 speaker e altrettante idee che meritano di essere condivise. Un grande evento gratuito on line e, normative anti-Covid permettendo, con pubblico in presenza in alcune delle città coinvolte

TEDxFoggia unisce le forze con altri 23 team TEDx in Italia in un grande evento collettivo “a staffetta”. Il 2 giugno, in occasione del 75° anniversario della Repubblica, una diretta streaming non stop su come il digitale ha cambiato il tema dei diritti e della democrazia.

24 eventi TEDx in 24 città italiane, una vera e propria staffetta da nord a sud, oltre 500 volontari, più di 50 speaker e altrettante idee che meritano di essere condivise. Un grande evento gratuito on line e, normative anti-Covid permettendo, con pubblico in presenza in alcune delle città coinvolte.

24 team TEDx italiani hanno sentito l’esigenza di lanciare un segnale di speranza rispetto alle difficoltà che viviamo in questo periodo delicato, proponendo in un solo giorno 24 eventi indipendenti TEDx che declinano lo stesso tema: “Democrazia Digitale”.

Viviamo ormai all’interno di una società sempre più digitale dove nascono nuove libertà e nuovi doveri e dove, ogni giorno, siamo posti di fronte a nuove scelte.

La civiltà digitale che stiamo costruendo sarà in grado di sostenere le capacità umane, di cancellare le vecchie discriminazioni, prevenire le nuove e aiutare a superare le disuguaglianze?

Possiamo auspicare una società del futuro basata su un nuovo umanesimo capace di difendere la differenza valoriale tra essere umano e macchina? Riusciremo a costruire una società che sia in grado di dare a ciascuno la piena consapevolezza delle possibilità, dei limiti e dei rischi per la propria libertà di scelta e per il proprio destino?

Gli speaker d’eccezione degli eventi di “Democrazia Digitale” ci aiuteranno a rispondere a queste domande e a capire come la tecnologia possa contribuire ad accelerare alcuni processi democratici ma anche, a volte, a ostacolare e rallentarne altri.

Musica, politica, comunicazione, tecnologia, sociale, vita quotidiana… gli oltre 50 speaker che saliranno sui palchi sono già pronti!

Per partecipare gratuitamente a Democrazia Digitale è sufficiente registrarsi su tedxfoggia.com.