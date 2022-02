Demethra: la band foggiana-molisana nella finale regionale di Sanremo rock

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

C’è chi il rock ha cominciato a farlo da poco e chi invece ci ha sempre creduto. E’ il caso della band Pugliese-Molisana che si è aggiudicata l’accesso alla finale regionale della 35^ Edizione del Sanremo Rock. La formazione vede alla batteria Toni Cerri, musicista con influenze punk e folk-rock, con varie esperienze di band di questo genere alle spalle con una passione smisurata per il suo strumento. La chitarra invece è nelle mani di Pasquale Tartaglia, meglio conosciuto come Pasquale Tammuria, con un certo background ed esperienza nel mondo del rock, con influenze che vanno dal rock anni 70 al metal più moderno. Alla voce e alla chitarra invece c’è Chef Rock (al secolo Donatello Guerrera, cantante e chitarrista proveniente dal mondo dell’hardrock, new-wave e blues, con alle spalle due ep pubblicati e un singolo), giunto di recente in finale nazionale al contest “Promuovi la tua musica”. Toni Cerri di Colletorto (CB), Pasquale Tammuria di Santa Croce di Magliano (CB) e Chef Rock di Carlantino(FG) hanno deciso di portare avanti questo progetto con la voglia comune di creare musica inedita e di fare soprattutto musica rock. La band di stampo hardRock/newWave ha in cantiere diversi inediti che vedranno la luce molto probabilmente nel 2022. Il nome Demethra è stato scelto una sera a cena, suggerito dal chitarrista Tammuria, dopo aver ascoltato un brano di Chef Rock, “A Demetra”, dedicato appunto a sua figlia Demetra. Nella mitologia greca Demetra è la dea del grano e dell’agricoltura, costante nutrice della gioventù e della terra verde, artefice del ciclo delle stagioni, della vita e della morte, protettrice del raccolto e delle leggi sacre. Così la band auspica a ritrovare quelle sonorità del rock perse negli anni e con le quali cominciare una nuovo ciclo ed una nuova stagione musicale. Link facebook: https://www.facebook.com/demethraofficial Link Instagram: https://www.instagram.com/demethra_official/