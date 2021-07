Alla scoperta del Castello Normanno: torna a Deliceto l'evento organizzato dall'Associazione Tanino

Tre squilli di corno e le porte del castello normanno svevo di Deliceto si apriranno ai visitatori di un evento molto interessante giunto alla seconda edizione dopo il grande successo dell’anno scorso organizzato dall’Associazione Teatrale Tanino di Deliceto con il patrocinio del Comune di Deliceto e con la collaborazione della Pro Loco di Deliceto.

L’Associazione Tanino nata nel 2010 promuove da anni eventi interessanti e di richiamo sotto la guida dell’attore e regista Gaetano Doto impegnato ormai da tempo in rievocazioni storiche, fiabe per bambini e laboratori teatrali per tutte le età. Una guida in costume vi porterà all’interno delle mura e vi parlerà della storia del Castello di Deliceto che è uno dei pochi castelli che ha conservato la sua struttura difensiva e tanti misteri da svelare.

Guardie sui camminamenti, popolani, artigiani a lavoro, locandieri, prigionieri nelle segrete vi faranno tornare indietro nel tempo. Ma quest’anno ci saranno delle interessanti novità che renderanno l’evento più dinamico.

La visita guidata avrà al suo interno attori che interpreteranno spezzoni di teatro classico e moderno; nel salone del castello si assisterà ad una scena della Bisbetica domata di Shakespeare, arrivati nelle scuderie (la discesa negli inferi) si incontreranno Dante e Francesca e ci sarà dunque l’interpretazione del V canto dell’inferno fino ad approdare alla Locanda del castello in cui sarà interpretato Goldoni con la sua “Locandiera”. Gli attori saranno: Gaetano Doto, Sara Maldera e Gennaro Iossa.

Giunti alla Locanda, dunque, ci sarà anche piccolo assaggio enogastronomico. Dunque, la cultura si intreccia con la gastronomia in un evento assolutamente da non perdere.

La ricerca e la consulenza storica sono state affidate all’Avv. Mattia Iossa (storico del paese che ha effettuato approfonditi studi sul castello), la visita guidata sarà effettuata da Pasqualina Miscia e i costumi saranno curati dalla Costumista Vize Ruffo per la direzione artistica di Gaetano Doto. Secondo quanto afferma Doto, non sarà un evento sporadico ma avrà una continuità nel tempo e vedrà la partecipazione di nuove figure tali da contribuire a rendere l’evento un appuntamento non solo di spettacolo ma anche culturale e didattico attraverso conferenze, laboratori e incontri con le scuole.

Un grazie va a tutti i figuranti che da anni collaborano con la nostra Associazione gratuitamente e con tanto entusiasmo.

INGRESSO CON PRENOTAZIONE A NUMERO CHIUSO E CON TICKET. INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP al num.347 4921126.

Saranno rispettate le norme di distanziamento anti covid e il visitatore dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina.

Ecco gli orari degli ingressi

1° turno ore 9:30 3°turno ore 17:00

2° turno ore 11:30 4°turno ore 19:00