Alla scoperta della grotta di Deliceto nella quale nacque 'Tu scendi dalle stelle'

Quanti sanno che la celebre canzone natalizia ‘Tu scendi dalle stelle’ fu composta nel piccolo borgo dauno di Deliceto? Bene, da oggi non ci saranno più scusanti per non saperlo perché lunedì 4 dicembre alle 10.30 nel Santuario della Consolazione di Deliceto verrà presentato il libro ‘A Deliceto come a Betlemme, la grotta che ispirò Tu scendi dalle stelle’ di Giovanni Bosco Maria Cavalletti con presentazione a cura del vescovo Massimiliano Palinuro, Vicario Apostolico di Istanbul, amministratore dell’Esarcato Aposticolico di Costantinopoli, uno degli uomini di Dio più vicini a Papa Francesco. Grazie ad una meticolosa e approfondita ricostruzione storica, infatti, nell’opera si individua nella grotta del Beato Felice da Corsano (scavata sotto l’antico convento agostiniano del borgo) il luogo in cui nel Natale del 1744 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori ebbe l’ispirazione per le parole e la musica di uno dei brani natalizi più conosciuti.

Oltre all’autore, interverranno il sindaco di Deliceto Pasquale Bizzarro, l’assessore comunale alla cultura Adriana Natale, Padre Luca Preziosi (rettore comunità ‘Oasi della Pace’), Padre Vincenzo D’Antico (delegato del Vescovo) e il presidente della pro loco lovcale Benvenuto Baldassarro.

“La scelta dell’Amministrazione comunale di Deliceto di pubblicare il testo - spiega il sindaco Pasquale Bizzarro - risponde a un desiderio, quasi un’urgenza, condivisa con l’autore, di dare una dimensione universale a quell’intima certezza che viene tramandata dai delicetani, di generazione in generazione, quasi un’impronta che ci unisce come comunità, e che indica proprio nella grotta del Beato Felice da Corsano, presso il Convento della Consolazione, la culla della più famosa pastorale del Natale”.

Alla presentazione del libro seguirà il dibattito sul tema ‘Dagli interventi PNRR alla strategia di sviluppo culturale e turistico di Deliceto’ al quale parteciperanno Rosanna Mazzia (presidente nazionale Borghi Autentici d’Italia), Pasquale De Vita (presidente Gal Meridaunia), Lucia Lazzaro (vicepresidente Learning Cities), Carmelo De Rosa di Pugliapromozione, Aldo Patruno (direttore Dipartimento Turismo della Regione Puglia), Rocco Lauciello (presidente UNPLI Puglia). Quest’ultimo momento ben si lega alla presentazione del libro perché inseriro nel lavoro che l’Amministrazione sta facendo per il recupero e la valorizzazione delle grotte, la costruzione di un vero e proprio percorso storico-religioso dove la connessione con gli elementi della musica e della natura rappresentano un unicum davvero affascinante.

Nell’ambito del PNRR, infatti, Deliceto sta attuando una serie di azioni inserite in un unico progetto, teso allo sviluppo del paese attraverso la valorizzazione di cultura, natura e turismo. Si tratta di azioni che agiscono sugli attrattori culturali, potenziandoli e integrandoli tra loro, e su formazione e partecipazione, per fare in modo che siano la gente e i giovani del posto a creare e gestire i servizi necessari a strutturare un’offerta culturale e turistica, promuovendola per 365 giorni l’anno.