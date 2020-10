Degustando Bovino: tutti a Palazzo San Procopio per apprezzare le eccellenze della Capitanata

Perdendosi tra i vicoli di Bovino, capita di scorgere panorami mozzafiato che spaziano dal Tavoliere al Gargano, sino ai boschi dei Monti Dauni.

Ma il Borgo, oltre ai tanti monumenti che visiteremo, cela l'antica città sotterranea che avremo modo di vivere nella splendida location della Cantina di Palazzo San Procopio, dove si svolgerà la degustazione enogastronomica delle eccellenze della Provincia, a cura dell’associazione Only Food.



Insieme visiteremo

- Palazzo Ducale;

- Cattedrale;

- Museo Civico Carlo Gaetano Nicastro;

- Panorama dai resti delle mura romane ed il particolare Buco di San Marco;

- Quartiere di San Martino;

- Municipio e Chiesa del Purgatorio.



ORARI:

Villa Comunale di Bovino ore 17:00, conclusione presso Palazzo San Procopio ore 19:30.



SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- pranzo

- assicurazione



COSTI

€ 35 a persona.

Per i bambini dagli 8 ai 13 anni il costo è di €15.

Per i bambini da 0 ai 7 anni è GRATIS



DISPONIBILITA':

Numero minimo 20 partecipanti, numero massimo 40 partecipanti.



SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 31 ottobre.



INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.



BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it; presso l'Agenzia Viaggi Vivere E Viaggiare Foggia o l'ufficio di Trawellit.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910



Questo evento è patrocinato dalla Pro Loco Bovino Unpli e Delegazione FAI Foggia, e in collaborazione con l'Agenzia Viaggi Vivere & Viaggiare Foggia.