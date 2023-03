'Dauni Story' arriva a Firenze alla fiera Didacta

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Bat porta in tour Dauni Story alla Fiera dell’Educazione Didacta, nella Fortezza da Basso a Firenze, dall’8 al 10 marzo.

La storia dei Dauni intraprende così un viaggio che dalla Puglia arriva in Toscana, per raccontare, in occasione della più importante fiera nazionale dedicata all’educazione e al mondo della scuola, l’antico popolo che abitò la Daunia, che ha lasciato preziose tracce storiche e archeologiche nel territorio dell’Alta Puglia, proprio nelle province di Foggia e della Bat.

La Soprintendenza e Mira aps, nell’ambito della valorizzazione dei musei e delle attività connesse alla conoscenza del patrimonio culturale diffuso sul territorio pugliese, si pongono l’obiettivo generale di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile per avvicinarlo all’uso consapevole, alla fruizione e alla conoscenza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura, con specifico riferimento al patrimonio storico-archeologico, attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative dedicati.

Didacta rappresenta un’importante occasione per presentare uno dei format educativi più accattivanti ed interessanti che al Museo Civico e al Museo del Territorio di Foggia continuano ad attivare conoscenza e curiosità in tantissimi alunni e alunne.

Da un’idea di Mira e Piccola Compagnia Impertinente, con la supervisione tecnico-scientifica della Sabap, Dauni Story ha l’ambizione di creare una solida sinergia sui territori capace di offrire ad un particolare target di fruitori, vale a dire i bambini e i ragazzi dai 7 agli 11 anni, l’occasione di poter conoscere in modo attivo e partecipato il patrimonio culturale.

Dauni Story, percorso culturale alla scoperta della storia e dell’archeologia della Puglia antica, è inserito nel programma unico degli eventi del Mic e verrà proposto nello spazio espositivo del Ministero della Cultura il 9 Marzo alle 11.30. La Puglia, grazie alla Soprintendenza, farà 'scuola' a tantissimi insegnanti, educatori ed alunni e alunne provenienti da tutta Italia.

La Fiera Didacta Italia è il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola ed ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore. L’appuntamento si consolida ogni anno a Firenze, presso la Fortezza da Basso, trasformando per tre giorni il capoluogo toscano nella capitale europea della scuola del futuro.

La manifestazione è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione come nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali Its, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre a imprese e addetti ai lavori.