Foggia torna la capitale della danza in Puglia

Dopo aver accolto madrine del calibro di Rossella Brescia e Carla Fracci, "DanzainPuglia" è nuovamente pronta a stupirci. La manifestazione, curata dalla direzione artistica di Roberto Procaccini, Michele sarcina, Vincenzo 'Vinz' Granieri e Gabriele 'Omed' Quaranta, consolida l'intesa con l'istituzione locale "Mercati di città" per continuare ad amplificare la visibilità e il successo delle scuole, dei gruppi e dei singoli partecipanti.

Nel 2018 l'evento ha visto esibirsi circa 600 partecipanti che sono raddoppiati nel 2019; dopo due anni di pausa l'edizione 2022, con la presenza dell'ospite d'onore Giuseppe Picone, primo ballerino e direttore della scuola del Teatro San Carlo, è tornata a convogliare centinaia di talenti in Capitanata. Il programma e i numeri di DanzainPuglia 2023 verranno svelati nel corso della Conferenza Stampa di mercoledì 26 aprile nella quale interverranno i Direttori Artistici, l’ A.D. dei Mercati di Città La Prima Luigi Giannatempo e i rappresentanti delle tre realtà imprenditoriali che hanno deciso di supportare l'evento: "Pullege", "L'Egiziana" e "New Life Fitness Center". Con questi presupposti certamente non mancheranno le sorprese