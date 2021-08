Il grano arso, a Carapelle la terza edizione 'Dalla terra alla tavola'

Via Quattro Novembre · Carapelle

Anche quest'anno la Pro Loco di Carapelle con la terza edizione dell'evento 'Dalla terra alla tavola' il grano arso, vuole promuovere il suo prodotto tipico del proprio territorio, dalla nostra farina di grano arso sono tanti i prodotti che ne derivano dalla pizza , alle orecchiette ai cingoli, prodotti che sono apprezzati dal tutto il territorio pugliese e non solo. Non mancate al nostro grande evento del 29 agosto 2021 in piazza Giovanni Paolo II.