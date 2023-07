Dado e il suo teatro canzone a Biccari

A Biccari, venerdì 11 agosto a partire dalle 22 in piazza Umberto I, direttamente da Zelig arriva il cabaret di Dado. All’anagrafe Gabriele Pellegrini, esordisce nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta nel ‘Maurizio Costanzo Show’. In seguito lavora con il suo gruppo musicale ‘Dado e le Pastine in Brothers’ partecipando a programmi come ‘Seven Show’, ‘Zelig’, ‘Made in Sud’ e ‘Colorado’.

Nel 2000 vince il ‘Premio Massimo Troisi’. Nel suo curriculum ci sono anche la collaborazione con ‘Servizio Pubblico’ di Michele Santoro su LA7 e la partecipazione a ‘Only Fun’ sul Nove. Ha all’attivo anche due album: ‘Vorrei’ (1995) e ‘3/4 della palazzina tua’ (2006).