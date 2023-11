'Custodire l'immateriale', le nuove attività dell'archivio Mad a Lucera

Il ruolo dell’audiovisivo è sempre più fondamentale per la conservazione del patrimonio immateriale. Né è convinto Luciano Toriello, fondatore dell’Archivio Mad - Memorie Audiovisive della Daunia (l’archivio digitale di documenti audiovisivi relativi alla storia e alle tradizioni etno-antropologiche del territorio della Daunia dal secondo ’900 ad oggi), che promuove l’incontro intitolato 'Custodire l’immateriale', in programma giovedì 30 novembre 2023 a partire dalle ore 19.00 presso il Cineteatro dell’Opera di Lucera.

Durante la prima parte della serata saranno presentate le nuove attività dell’Archivio Mad - Memorie Audiovisive della Daunia, da poco risultato tra gli Organismi Culturali e Creativi aggiudicatari di un finanziamento dell’Unione europea - Next Generation EU, nell’ambito del progetto Tocc-Transizione digitale del Pnrr. Queste attività si sono in parte già concretizzate durante la 6^ edizione di “Mònde - Festa del cinema sui Cammini” (andata in scena dal 5 all’8 ottobre 2023 a Monte Sant’Angelo) e proseguiranno con la digitalizzazione e catalogazione di nuovi fondi cui farà seguito la messa online di una digital library.

Ad aprire i lavori sarà il Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia Aldo Patruno; seguiranno gli interventi della prof.ssa Laura Marchetti, docente universitaria e antropologa e del direttore dell’Archivio MAD Luciano Toriello.

Sono stati, inoltre, invitati i proprietari dei fondi acquisiti da MAD, alcuni dei quali già utilizzati per la realizzazione di nuove produzioni audiovisive, come ad esempio “Matria” (2022), ambientato a Faeto e dedicato all'isola linguistica francoprovenzale dei Monti Dauni.

Alle 20.30 prenderà il via il primo degli eventi della rassegna itinerante delle “Giornate degli Autori EXTRA in Puglia” nata grazie all’accordo siglato tra la Società MAD e l’Associazione “Giornate degli Autori”.

Durante la serata sarà proiettato il documentario “Semidei” di Alessandra Cataleta e Fabio Mollo, realizzato in occasione delle celebrazioni dedicate al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Il film sarà l’occasione per approfondire insieme alla regista Alessandra Cataleta, presente in sala, il tema del potenziale creativo e narrativo del materiale audiovisivo d’archivio nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e immateriali.

“Proseguono le nostre attività di diffusione della cultura cinematografica di prodotti audiovisivi che difficilmente trovano spazio nella programmazione delle sale ma che sono strumenti utili, come in questo caso, al dibattito sulla valorizzazione dei beni culturali. Siamo felici che ciò avvenga nel contesto degli eventi che promuovono Lucera come candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026, di cui mi fregio di essere portavoce del Comitato tecnico scientifico”, dichiara Luciano Toriello.

La serata vedrà i saluti istituzionali del sindaco di Lucera Giuseppe Pitta e del Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo Rosa Palomba, in nome dell’ideale ponte tra Monte Sant'Angelo, Capitale pugliese della Cultura 2024, e Lucera che potrebbe raccoglierne l’eredità nel 2025.

A moderare tutti gli interventi sarà il giornalista Felice Sblendorio.

La manifestazione rientra nel cartellone di eventi di accompagnamento della candidatura di Lucera a Capitale italiana della Cultura 2026 ideato dal Comune di Lucera e dal Comitato dei Promotori.

L’evento è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

“Custodire l’immateriale” è un’iniziativa finanziata dall’Unione europea - Next Generation EU nell’ambito del Pnrr Tocc - Transizione digitale.

La rassegna 'Giornate degli Autori Extra in Puglia' in accordo con l’Ass. 'Giornate degli Autori' rientra nelle iniziative di “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini” ed è realizzata con il sostegno di Regione Puglia, Apulia Film Commission, Apulia Cinefestival Network 2023. In collaborazione con Comune di Lucera, Comune di Monte Sant’Angelo, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, La Massarìa, Adtm.