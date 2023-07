A Vieste torna l'appuntamento con il 'Libro Possibile'

Dopo Polignano a Mare, ‘Libro Possibile 2023’ approda a Vieste. Dal 18 al 22 luglio la programmazione del festival diretto da Rosella Santoro, prosegue nella splendida località del Gargano, da tre anni ulteriore palcoscenico della kermesse. Tanti gli ospiti di prestigio che si alterneranno fra Marina Piccola e piazzetta Petrone.

Martedì 18 luglio la tappa viestana si aprirà in piazzetta Petrone con la novità assoluta di questa edizione, ‘Il Libro Possibile Special - English Edition’ con incontri condotti esclusivamente in lingua inglese. Si tratta di una ‘pagina speciale’, che il festival scrive anche per i turisti stranieri che d’estate affollano la costa garganica. Un modo per includere e ampliare la platea del Libro Possibile, presieduto da Gianluca Loliva. I protagonisti #iLPspecial saranno (in ordine di programma): Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson e Stefania Maurizi, Nick Rosa, Paolo Taticchi.

Mercoledì 19 luglio, nel giorno del 31mo anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Lirio Abbate assieme a Pietro Grasso, dedicano un ricordo alle vittime e si soffermeranno sulle ragioni di quell’eccidio ancora senza giustizia, nell’incontro ‘L’ultmo stragista. A 30 anni dalle stragi del ’93’. Letture a cura dell’attore Marco Bonini. Previsto l’intervento anche del sottosegretatio alla Cultura Vittorio Sgarbicon la sua ultima pubblicazione ‘Scoperte e rivelazioni’.

Il dibattito Costituzionale vs antiCostituzionale sarà al centro dell’incontro del 20 luglio tra il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e l’ex magistrato Gherardo Colombo autore del libro ‘Anticostituzione: come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società’ (Garzanti). Sempre il 20 il filosofo Umberto Galimberti terrà una lectio magistralis su ‘Le emozioni nell’età della tecnica’, mentre Vincenzo Schettini, il docente di fisica nelle scuole secondarie, presenterà ‘La Fisica che ci piace’

Il 21 luglio il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, nell’intervento ‘Istruzione per l’uso’, illustrerà il suo impegno nel ruolo a capo di un gruppo di esperti, il cui obiettivo comune è la trasformazione radicale del Sistema Paese, a partire dall’istruzione. Si parlerà anche di guerra con due strateghi militari, esperti di geopolitica e analisti: Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I) e già consigliere strategico del Ministro della Difesa dal 2012 al 2014 e Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa e oggi consigliere scientifico dell'Istituti Affari Internazionali (IAI). Ci sarà anche un approfondimento del tema della cosiddetta trattativa Stato-Mafia con Sigfrido Ranucci, tra i più noti e accreditati giornalisti d’inchiesta italiani e conduttore del programma Rai Report.

Sabato 22 luglio il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri chiude il capitolo del ‘Libro Possibile’ sulla Legalità, con un approfondimento sulle nuove aree geografiche d’influenza e sulle nuove mutazioni della mafia di oggi, partendo dalla sua ultima pubblicazione scritta con Antonio Nicaso ‘Fuori dai confini’ (Mondadori). Sempre sabato, presentazione del romanzo vincitore del Premio Strega 2023 ‘Come d’aria’ di Ada D’Adamo con due ospiti d’eccezione: gli scrittori Elena Stancanelli e Mario Desiati.

E poi grande attesa per il giornalista e conduttore La7 Alessio Orsingher (19 luglio), Rocco Tanica (20 luglio), il patron di Eataly, Oscar Farinetti (20 luglio).

Il programma completo è sul sito ufficiale del Festival.