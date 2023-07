A Vieste tutto pronto per il 'Festival Internazionale di musica Cristalda e Pizzomunno"

Indirizzo non disponibile

Ritorna il ‘Festival Internazionale di Musica Cristalda & Pizzomunno’. Dal 10 al 15 luglio Vieste sarà animata da spettacoli e artisti di fama internazionale.

Il via lunedì 10 luglio con lo spettacolo di danza di Simona Atzori intitolato ‘I miei 20 anni +2’ a Marina Piccola. Martedì 11 presso l’Auditorium San Giovanni sarà la volta del duo Alessio Bidoli e Bruno Canino che si esibiranno con violino e pianoforte, mentre il 12 nella suggestiva cornice del castello Svevo suonranno Marko Miletic e Andrea Solinas (violoncello e pianoforte). Il gran finale sabato 15 presso l’anfiteatro ‘Carlo Nobile’ di Marina Piccola con lo spettacolo ‘Zeffirelli racconta Callas, Callas racconta Maria’ con Laura Morante e Francesco Testi in veste di voci recitanti, Valeria Marsheva al flauto, Davide Alogna al violino e Antonello d’Onofrio che ha ideato e scritto lo spettacolo in collaborazione con Daniele Costantini, al pianoforte. I concerti inizieranno alle ore 21,00, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

“Vieste - ha detto l’assessora alla cultura Graziamaria Starace - è anche questa. Alla ormai consolidata offerta balneare riusciamo ad affiancare diversi altri segmenti culturali come il Festival Internazionale di Musica che quest’anno per la prima volta in assoluto approda nel Castello Svevo che a sua volta ospita la grande mostra su Zeffirelli. Grazie alla direzione artistica del maestro Antonello d’Onofrio cercheremo di portare questo festival a livello nazionale ed internazionale perché Vieste e i viestani lo meritano”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti: “Ormai siamo la meta del turismo di qualità. L’estate 2023 – ha detto – è iniziata in questa direzione e la presenza di migliaia di turisti provenienti dal nord Italia e dall’estero sta dimostrando che siamo sulla strada giusta. Il Festival musicale sarà seguito da tanti appassionati che raggiungeranno Vieste per assistere alle serate concertistiche di alto livello”.