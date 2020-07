Una 'Community library' sul mare nel suggestivo convento di Vieste: "Sarà una delle più belle della Puglia"

"La Community Library del convento di San Francesco è un luogo bellissimo che, grazie al finanziamento della Regione Puglia, diventerà presto un nuovo punto di incontro, di scambio e di azione collettiva. La Regione Puglia ha investito 120 milioni di euro nelle biblioteche di comunità, per noi significa investire sulle persone. Abbiamo inaugurato decine di questi luoghi in tutta la regione, dove persone di tutte le età possono finalmente trovare il doping reale di ogni essere umano: l’apprendimento. Apprendere una cosa in più ogni giorno cambia la vita e quindi immaginiamo che il progresso della Puglia, che deve rincominciare dopo questa pandemia terribile, passi anche da un popolo che continua a pensare che leggere, studiare e apprezzare la bellezza delle cose, e sia veramente l’unico metodo per raggiungere la felicità.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia oggi a Vieste in occasione della posa della prima pietra della Community Library, nel Convento di San Francesco. Sono 113 i progetti di Community library finanziati dalla Regione Puglia su tutto il territorio. Sono intervenuti anche l’assessore Raffaele Piemontese, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, la dirigente della Regione Puglia Silvia Pellegrini.

Per il sindaco della città del faro Giuseppe Nobiletti si tratta di una "tappa importante perché un altro pezzo importante si aggiungerà al polo culturale di Vieste per una rinascita culturale della città". "Sarà una delle più belle di Puglia e d'Italia, in un posto meraviglioso e in uno scenario estremamente bello" il commento dell'assessore al Bilancio Raffaele Piemontese.