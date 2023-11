All'Università di Foggia un convegno su Enzensberger e il Romanticismo

Una due giorni dedicata al Romanticismo all’Università di Foggia. È previsto, infatti, per lunedì 13 (a partire dalle 16) e martedì 14 novembre (dalle 9) il convegno ‘Hans-Magnus Enzensberger e il Romanticismo. La poesia in un’epoca di cambiamenti culturali’, organizzato dalla cattedra di Letteratura Tedesca del Dipartimento di Studi Umanistici e dedicato a uno dei più noti e influenti intellettuali tedeschi, poeta, scrittore, traduttore ed editore nato nel 1929 e scomparso nel novembre 2022. Lo scopo del convegno è duplice: da un lato presentare un esponente di primo piano del Novecento tedesco ed europeo ad un pubblico italiano, accademico e non, e dall’altro indagare come un capitolo così fondamentale per la cultura e l’identità europea come il Romanticismo venga riletto e reinterpretato diventando un riferimento in un dibattito culturale contemporaneo.

L'opera di Enzensberger, infatti, come poche altre ha plasmato lo scenario letterario dell'Avanguardia tedesca. Si ricorda l'ambizioso progetto della Andere Bibliothek, una collana di altissima qualità tipografica che propone un nuovo canone della grande letteratura europea facendola culminare nella letteratura contemporanea. Un altro progetto, inizialmente puramente teorico, che ha affiancato la sua produzione letteraria, è stato il cosiddetto Poesieautomat, inaugurato nel 2000 per produrre brevi poemi a comando, ben prima di ChatGpt.

Ad aprire il convegno sarà la rassegna ‘Il cinema per le lingue – Adattamenti cinematografici di opere letterarie’ organizzata dal Centro linguistico di Ateneo in collaborazione con Cinemafelix con la proiezione del film ‘Requiem per una donna romantica’ della regista Dagmar Knöpfel. Nel suo pluripremiato film, Dagmar Knöpfel, partendo dal testo omonimo di Enzensberger, racconta la storia d’amore tra il poeta Clemens Brentano e Auguste Bussman, la figlia diciassettenne di un banchiere di Francoforte, che vuole vivere radicalmente l'ideale romantico dell'amore. Così facendo, sconvolge non solo il poeta, ma anche il suo ambiente sociale.