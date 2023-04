'Il timore di vivere', il romanzo di Ariel Malgrado seconda a Montefiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Ariel Malgrado, nata a Foggia e residente a Castelluccio dei Sauri, ha completato il suo ultimo romanzo. Nel mese di marzo la Pegasus Edition ha pubblicato 'Il timore di vivere', che ha conquistato il secondo posto al Premio Letterario Internazionale Montefiore.

La storia è incentrata sulle vicende di Paola che dopo la maturità si trova a un bivio: cosa farà da grande? Complice l’amore impossibile per il prete del paese, si accontenta di un lavoro part-time e di restare a vivere con la sua famiglia. Quando i suoi compaesani cominciano a nutrire dei sospetti sul suo comportamento, fioccano i pettegolezzi.

A causa di questi Paola perde delle amicizie e il rispetto per la sua famiglia. Trova come rifugio un convento e prende i voti da suora. Non basta questo a renderla felice. La sua è stata solo una fuga dalla realtà. Forse non è tardi per porre rimedio al suo timore di vivere e scoprire cosa le riserva il futuro.

Questa storia accattivante e ricca di colpi di scena ha conquistato la giuria del Premio Letterario Internazionale Montefiore e si è piazzato al secondo posto nella sezione romanzo inedito del concorso. Il buon piazzamento ha portato alla pubblicazione nella collana Emotion della Pegasus Edition.

'Il timore di vivere' è in vendita presso le librerie Ubik oppure è acquistabile on-line su Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Hoepli, Unilibro etc etc.