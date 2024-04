Le interviste di Tusiani in un libro: presentazione a San Marco in Lamis con il Vescovo Ferretti

Giovedì 2 maggio alle 17.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate di San Marco in Lamis si terrà una conversazione di Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, sul libro di Joseph Tusiani ‘Una nuova terra promessa. Un’intervista a Martin Luther King e altri articoli su Nigrizia’, curato da Sergio D’Amaro per l’editore barese Stilo.

‘Una nuova terra promessa’. Il libro raccoglie cinque articoli - ospitati tra il 1958 e il 1963 sulla rivista dei Comboniani ‘Nigrizia’ - rivelando un aspetto del tutto inedito della personalità di Joseph Tusiani, ben noto per la sua attività letteraria e per quella di traduttore. Essi testimoniano la sua sensibilità e il suo vibrante umore battagliero per una questione sociale di così scottante attualità come quella dei diritti civili degli afroamericani. Tra questi testi figura, in particolare, una interessante e rara intervista a Martin Luther King del 1960. Il volume è corredato da alcuni utili e snelli apparati che intendono illuminare le coordinate essenziali di un itinerario intellettuale esemplare.

L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto ‘Tusiani 100’’ e della ricorrenza del tricentenario della chiesa di Sant’Antonio Abate di San Marco in Lamis. Ha il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, dei Poli Biblio-Museali di Puglia (in particolare della Biblioteca ‘’La Magna Capitana’’ di Foggia), dell’Associazione ‘Amici di Joseph Tusiani AP.S. – Centro Studi J. Tusiani’ di San Marco in Lamis d’intesa col Centro Documentazione dell’Emigrazione (CDEC) della stessa città.