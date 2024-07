A San Marco in Lamis la sesta edizione di 'Pagine d'Autore'

A San Marco in Lamis per il sesto anno consecutivo ritorna la rassegna letteraria ‘Pagine d’Autore’. Quattro appuntamenti con autori di rilevanza nazionale in programma nei giorni 8, 9, 10 e 12 luglio alle 20 presso il Chiostro del Convento di San Matteo. Questi gli ospiti: Ilaria Gaspari con ‘La reputazione’ (8 luglio), Dario Levantino con ‘Il giudice e il bambino’ (9 luglio), Chicca Maralfa con ‘Il delitto della montagna. Una nuova indagine di Gaetano Ravidà’ (10 luglio) e Massimiliano Virgilio con ‘Luci sulla città. Un’inchiesta per Matilde Serao’ (12 luglio).

A conversare con gli autori ci sarà Carla Bonfitto, che guiderà tutti gli incontri insieme a ospiti di spessore culturale quali Gabriella Berardi (Direttrice del polo biblio-museale di Foggia), Salvatore D’Alessio (libraio e Direttore Artistico di LQS), Giuditta Casale (blogger letteraria) e Gian Pasquale La Riccia (insegnante). Anche questa edizione vedrà impegnati i Giovani Lettori dell’I.I.S.S. ‘Pietro Giannone’.

Nel corso degli incontri avranno luogo le incursioni musicali ‘Note a piè di pagina’ con Angelo Gualano (pianoforte), Angela Bonfitto (mezzosoprano9, Fernando Napolitano (baritono) e Maria Antonietta Totta, e quelle sceniche dal titolo ‘Parole ad alta voce’ con protagonisti Andrea Monaco, Valerio Monaco, Teresa Nardella e Nunzia Tricarico. L’allestimento scenico è di Celeste Gualano. L’ingresso è libero. In caso di pioggia gli incontri si terranno all’interno del Convento.

La rassegna, che gode dei patrocini dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, del Comune di San Marco in Lamis e dal 2024 dell’Associazione ‘Per Il Meglio della Puglia’, è nata con l’intento di promuovere la lettura nel territorio e rientra nelle finalità di ‘Città che Legge’, riconoscimento assegnato dal ‘Centro per il libro e la lettura’. È ideata e diretta da Carla Bonfitto, insegnante e animatrice culturale, ambasciatrice della lettura e referente di ‘Città che Legge’ del comune garganico. Partner della Rassegna la libreria Ubik di Foggia e l’associazione ‘Leggo QuINDI Sono’ a cui si sono aggiunte la Biblioteca Francescana Provinciale del Santuario di San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis e la Biblioteca di Foggia ‘La Magna Capitana’ .