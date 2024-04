A San Giovanni Rotondo 'L'Arminuta' di Donatella Di Pietrantonio apre la rassegna 'Un libro sul lettino'

Venerdì 12 aprile alle 19 presso il ‘CoDà Club/Pasteus’, primo appuntamento dell'anno per la rassegna ‘Un libro sul lettino’, organizzata dall'associazione culturale Provo.Cult in collaborazione con ‘I presidi del Libro’ di San Giovanni Rotondo. Il primo libro scelto per l'appuntamento di venerdì 12 aprile è un classico della letteratura contemporanea italiana: ‘L'Arminuta’ di Donatella Di Pietrantonio (Premio Campiello 2017). L’ingresso è libero.

L'iniziativa prevede una serie di incontri, in collaborazione con ‘Il Ruolo Terapeutico’, gruppo locale che propone attività cliniche formative, in cui viene posto al centro del dibattito un libro. Ad analizzare il libro idealmente ‘messo sul lettino’ saranno di volta in volta degli esperti in materia che solleciteranno commenti, riflessioni ed emozioni provate da quanti si sono imbattuti nelle pagine del testo proposto o da coloro che hanno la curiosità di affrontare una nuova lettura da un differente punto di vista.

‘L'Arminuta’. È la storia di una ragazzina senza nome, orfana con due madri, figlia di tutti e di nessuno. È un libro che parla di abbandono, di maternità quasi innaturale, di rapporti familiari capovolti in una società rurale e retrograda, dove i genitori non sono capaci di accettare il proprio ruolo e spesso tocca ai figli prendere in mano le redini della propria vita, figli che non smettono mai di sentirsi sbagliati.