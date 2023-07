Rosario Pellecchia arriva a Foggia per presentare il suo nuovo romanzo

E’ stato definito una “ballata di amore e musica”. E’ il nuovo romanzo di Rosario ‘dj Ross’ Pellecchia, voce storica e amatissima di Radio 105. Si chiama ‘Ora che ho incontrato te’ (Feltrinelli) e arriva due anni dopo il successo di ‘Le balene mangiano da sole’. Anche questa volta ad incontrarsi e a tessere le trame della storia sono due solitudini, ma Napoli ha lasciato il posto alla Grande Mela.

Come si legge nella quarta di copertina, la storia è ambientata a New York. Un venerdì sera Zoe e Lorenzo si incontrano nel più assurdo dei modi. Musicista afroamericana cresciuta a blues, lei. Broker romano con il vizio del poker, lui. Non potrebbero essere più diversi, eppure scatta subito un’intesa. Lorenzo è in crisi, indebitato fino al collo e minacciato dal tirapiedi di un boss a cui deve una grossa somma, così Zoe gli propone un piano folle: scappare su un vecchio furgone malandato e rubare una favolosa chitarra appartenuta a Robert Johnson, il più grande musicista blues di tutti i tempi. È l’inizio di una rocambolesca avventura on the road attraverso gli Stati Uniti, da Bleecker Street, Manhattan, a Clarksdale, Mississippi, costeggiando paesaggi mozzafiato e luoghi simbolo del blues. Tra contrattempi e rivelazioni, Zoe e Lorenzo impareranno a conoscersi e riconoscersi – forse, chissà, anche ad amarsi.

Giovedì 6 luglio alle 19 Pellecchia sarà a Foggia per presentare la sua ultima fatica letteraria. Location d’eccezione il locale ‘Disco Undo’ in piazza Cesare Battisti per un vero e proprio ‘aperitivo d’autore’. A conversare con Rosario Pellecchia saranno i librai Antonella Moffa e Salvatore D’Alessio della libreria Ubik.