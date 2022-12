Lo storico cineteatro di Sant'Agata torna a nuova vita: "Mentre in Italia molte sale chiudono, noi le riapriamo"

La proiezione di ‘Belli Ciao’, il film di Pio e Amedeo per la regia di Gennaro Nunziante, girato per buona parte a Sant’Agata di Puglia, ha inaugurato il rinnovato cineteatro comunale del borgo dei Monti Dauni. A occupare le poltroncine, sono stati soprattutto i bambini, un assaggio di futuro per il contenitore culturale appena ristrutturato. Chiuso per anni per consentire i lavori di restauro e ammodernamento partiti nel 2019, ha riaperto mercoledì 28 dicembre.

“In questo luogo, sin dagli anni ’50 la famiglia Montrone iniziava ad organizzarsi per fare le prime proiezioni, quindi vanta una storia importante”, ha ricordato il sindaco Pietro Bove. Dal 1991, ad assicurare le proiezioni è Francesco Cicolella del Cinema Cicolella di Foggia. “Un professionista del cinema, oltre che un grande appassionato – ha detto il primo cittadino – continueremo con lui questa bellissima collaborazione”.

L’amministrazione comunale si è impegnata a programmare anche una stagione teatrale. Il progetto di recupero architettonico e funzionale del cineteatro comunale è stato finanziato con 500mila euro a valere sulle risorse per gli interventi relativi alla Cultura nell’ambito della Strategia nazionale Area Interna del Por Puglia-Fesr Fse 2014-2020. L’amministrazione comunale ha accelerato per riaprire il cineteatro in concomitanza con la programmazione del Natale e l’apertura del Palazzo delle Favole.

La nuovissima sala può ospitare fino a 95 persone. Sarà aperto nei fine settimana con una programmazione che spazierà dai titoli d’essai ai grandi film in lingua originale, dai classici del cinema ai documentari, con eventi dedicati ad autori italiani e stranieri. Il nuovo cineteatro sarà anche uno spazio polifunzionale con incontri, convegni, conferenze, presentazioni di libri, momenti di confronto sulle tematiche di attualità, piccoli concerti e spettacoli.

“Mentre in Italia molte sale cinematografiche chiudono, noi a Sant’Agata le riapriamo – ha detto il sindaco Bove - Il nostro intento è quello di fornire ai nostri cittadini, ma anche a quelli delle località limitrofe, quanti più servizi possibili. E il cinema e il teatro rappresentano sicuramente un grande contenitore culturale con funzione sociale e aggregativa. Vogliamo che la gente, soprattutto nei mesi freddi, resti nel nostro paese senza mettersi in viaggio per raggiungere Foggia, distante quasi un’ora di auto, per vedere un film". Il sindaco, all’inaugurazione, ha annunciato, inoltre, che nel 2023 è prevista anche l’apertura della palestra e della piscina.