L’invidia secondo Don Luca: il parroco di Lesina presenta il suo nuovo libro

Sarà presentato domenica 27 agosto, alle 19.30, nella Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Lesina, il nuovo libro di Don Luca Di Domenico ‘Invidia. Rivalità e vanagloria indeboliscono la Chiesa’.

È prevista la partecipazione del vescovo di San Severo, Mons. Giuseppe Mengoli. Interverranno, inoltre, l’avvocato Francesco Lozupone, la psicologa Alessandra Volpe e Giuseppe Tozzi della casa editrice Del Poggio.

Nelle 200 pagine del volume, Don Luca “ha inteso dedicare un'approfondita indagine a una dinamica psicologica e relazionale importante, quale è l'invidia, con uno sguardo al soggetto che la mette in atto, a colui che la subisce, alla comunità che ne viene attraversata, e ai danni di non poco conto che essa produce – come si legge nella quarta di copertina firmata proprio dall’avvocato Lozupone -. Che anche la comunità ecclesiale ne resti coinvolta non deve stupire, in quanto il cuore umano, di ogni uomo, a meno che non sia psicologicamente e spiritualmente protetto, è sempre esposto agli attacchi del male. Papa Francesco, in uno dei tanti interventi trattati, ha avuto modo di ribadire con estrema chiarezza che ‘l'invidia uccide e non tollera che l'altro abbia qualcosa che io non ho. E sempre soffre, perché il cuore dell'invidioso o del geloso soffre. È un cuore sofferente. È una sofferenza che desidera la morte degli altri’”.