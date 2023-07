Torna il 'Premio Lupo': quest'anno si premiano anche i fumetti

Parte la macchina organizzativa del ‘Premio Lupo’. Sono, infatti, aperte le iscrizioni alla 16esima edizione del premio letterario che coinvolge ben sei territori fra Puglia e Campania: Roseto Valfortore (fondatore), Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Foiano Valfortore, San Bartolomeo in Galdo e Castelfranco in Miscano. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata alla Piccola Compagnia Impertinente di Foggia e il calendario prevede – oltre alla premiazione – anche appuntamenti con la musica e il teatro.

“Il successo delle ultime edizioni, sia per il numero di racconti inviati che di partecipazione di pubblico agli eventi – dichiara il direttore artistico della Piccola Compagnia Impertinente Pierluigi Bevilacqua – ci ha convinti a proseguire sulla strada della condivisione culturale che è un porgere e un assimilare dai territori, rimarcando e valorizzando le unicità di ciascuna comunità e ciò che invece le accomuna”.

La formula resta invariata: i partecipanti potranno misurarsi con tre generi: drama, comedy e drama-comedy. La forma resta quella del racconto breve con un limite massimo di 9 mila battute. Una Commissione giudicatrice, composta da un rappresentante di ciascun comune promotore, valuterà i testi in base alla forza narrativa, all’originalità della forma e dello stile. Per ogni categoria è previsto un premio di 700 euro più un buono libri di 50 euro spendibile presso la libreria Kublai di Lucera, partner di questa edizione.

La novità assoluta introdotta quest’anno è rappresentata dalla sezione fumetto. Attivata in via sperimentale, si rivolge alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti ai sei comuni promotori del concorso. Ogni classe potrà presentare un unico lavoro collettivo inedito: una tavola con illustrazione che potrà presentare testo sia didascalico che legato ad uno o più personaggi. Il tema è ovviamente il lupo. Tutte le tavole pervenute in tempo saranno esaminate da una giuria designata dalla direzione artistica. I migliori fumetti saranno pubblicati nel volume con i racconti.

Il bando è pubblicato sul sito www.premiolupo.com e gli elaborati vanno spediti via mail all’indirizzo info@premiolupo.com. La partecipazione è gratuita e libera.