Premio 'I fiori blu', la rosa dei finalisti: a settembre il brindisi con i vincitori

Ci sono i nomi. La giuria tecnica del premio letterario ‘I fiori blu’ (presieduta dal giornalista Paolo Mieli) ha scelto la rosa dei candidati fra i quali il prossimo 14 settembre, nei giardini del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, verrà scelto il vincitore dell’edizione numero quattro. Per la sezione saggistica ci sono Melania G. Mazzucco con ‘Self-portrait-il museo del mondo delle donne’, Alessandro Aresu con ‘Il dominio del XXI secolo’ e Daria Galateria con ‘Il bestiario di Proust’. I romanzi finalisti, invece, sono ‘Mille giorni che non vieni’ di Andrej Longo, ‘Mi limitavo ad amare te’ di Rossella Postorino, ‘Ma tu chi sei’ di Bruno Arpaia e ‘Il mago del Cremlino’ di Giuliano da Empoli.

Dopo una prima fase di presentazione delle quattordici candidature in brevi video interviste curate da giornalisti e accademici, questa edizione ha poi goduto del grande ritorno degli incontri in presenza con autori e autrici del premio, ospiti in città per incontrare lettori e lettrici, onorando il maggio dei libri. La selezione compiuta dalla prestigiosa giuria tecnica ha poi permesso di dar voce a quella popolare i cui voti consentono di assegnare anche i premi speciali accanto al neonato riconoscimento della giuria studentesca.

L’evento conclusivo di settembre sarà condotto da Neri Marcorè con la presenza della direttrice artistica Alessandra Benvenuto e del presidente di giuria tecnica Paolo Mieli. Il premio letterario nazionale ‘I fiori blu’ nasce da un progetto ideato dall’associazione omonima, una associazione di promozione sociale nata nel 2019 grazie alla collaborazione di professionisti operanti nella scuola, nell’università, nell’arte, nel giornalismo, nella ricerca e nel sociale.

Il nome ‘I fiori blu’ riprende il titolo del libro dell’autore francese Raymond Queneau e mira a evidenziare il profondo significato di una frase in essa contenuto: “Uno strato di fango ricopriva ancora la terra, ma qua e là piccoli fiori blu stavano già sbocciando”. “I fiori blu” rappresentano quanto di buono può fiorire grazie a un contagioso desiderio di rinascita. “I fiori blu” rappresentano il risultato della forza degli ideali positivi che vincono la fanghiglia di delusione, di pianti e inerzia che inzuppa la realtà.

La kermesse letteraria è sostenuta dalla Regione Puglia ed è nata a Foggia con il partenariato di Università degli Studi, Fondazione Monti Uniti e Ufficio Scolastico Territoriale, e gode anche del patrocinio RAI Puglia e della Media partnership RAI Cultura.