A Panni invasione colorata di musicisti e danzatori da tutti il mondo: torna 'Ballansè'

Ottanta artisti, musicisti e insegnanti di danza provenienti da tutta Italia e da paesi come Francia, Grecia, Colombia, Venezuela e Israele. È questa l’allegra e colorata carovana che soggiornerà per 6 giorni a Panni in occasione della seconda edizione di ‘Ballinsè’, il festival internazionale di danza, musica, cultura popolare e arti circensi. La kermesse, promossa e organizzata dall’aps ‘Rione Popolare’ con il patrocinio del Comune, è in programma dal 13 al 18 agosto e ospiterà 40 appuntamenti fra incontri, seminari, corsi, workshop, concerti e momenti letterari. Il tutto arricchito e accompagnato da prelibato cibo autoctono: ciambotta, patate e pupaj’n (peperoni), pasta e fasul (pasta e fagioli), caserecòtte Pannése re capre (cacioricotta di Panni).

Tra i momenti più attesi la tradizionale ‘Festa delle spighe’ e la zampogna di Panni con l’esposizione dei carri, la sfilata dei cavalli e danze popolari, le sagre di pasta fagioli locali, quella del prosciutto e quella del panzerotto. Previsti anche uno spazio espositivo per i manufatti del progetto ‘Made in carcere’ e uno dove potersi esibire, nonché una postazione dove poter scambiare libri e indumenti.

“Con questo Festival – spiega Rocco Gesualdi, Presidente di 'Rione Popolare' – vogliamo mettere le persone al centro, artisti e partecipanti: tutti saranno liberi di trovare ed esprimere la propria dimensione più autentica, sentendosi per una settimana cittadini temporanei di Panni. Ballinsé è una iniziativa dalla doppia anima. Da un lato è inclusiva, perché balli, suoni e culture provenienti da tutto il mondo, offrono preziosi momenti di confronto e condivisione. Dall’altro è attenta al rispetto dell’ambiente e orientata al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

"Sarà una kermesse-green – conclude Gesualdi – che eviterà lo spreco di acqua, carta e plastica. Diamoci da fare tutti insieme per salvaguardare il territorio, ridurre la produzione di rifiuti, mantenere il paese pulito e preservare la bellezza del Ballinsé. Ringrazio di cuore le Aziende per l’importante sinergia, la generosità di alcuni donatori che, in forma anonima, hanno deciso di sostenerci e tutti i collaboratori che dedicano impegno, tempo e passione alla realizzazione del Festival”.