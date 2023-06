Una serata di legalità e solidarietà a Orta Nova con don Ciotti

Si chiama ‘Una serata di legalità e solidarietà’ ed è l’evento che si terrà lunedì 12 giugno alle 20.30 in piazza Aldo Moro ad Orta Nova in occasione dei tre giorni dedicati ai festeggiamenti del Santo patrono, Sant’Antonio da Padova. Organizzata congiuntamente dalle quattro parrocchie della cittadina, in collaborazione con il comitato festa patronale e il patrocinio della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, si preannuncia come un momento di dialogo e riflessione sulla criminalità organizzata al fine di formare la coscienza sociale dei cittadini, per poter mandare un chiaro messaggio ai giovani di rifiutare qualsiasi forma di illegalità.

A tal fine, prenderanno parte al dibattito don Luigi Ciotti, il procuratore capo della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, mons. Fabio Ciollaro (vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano), Daniela Marcone, il prefetto di Foggia Maurizio Valiante e il questore di Foggia Ferdinando Rossi.

Durante la serata verrà consegnato il “Premio Sant’Antonio per la legalità e la solidarietà’ a don Luigi Ciotti, che ha dedicato la sua vita alla lotta all’illegalità, impegno che si è concretizzato anche con ‘Libera’, fondata nel 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e di favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse.