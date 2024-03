A Monteleone il 'Premio nonviolenza' alla giornalista Linda Maggiori

Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, nel piccolo centro dauno di Monteleone di Puglia torna il ‘Premio nonviolenza’. Giovedì 7 marzo alle 17, presso la sala convegni dell'Istituto Comprensivo 'Martin Luther King', il riconoscimento verrà assegnato a Linda Maggiori, giornalista e scrittrice, educatrice all’ecologia e alla pace, nata a Recanati ma ora residente a Faenza, moglie e mamma di quattro figli.

Questa la motivazione.

“Linda si è distinta per il suo impegno civico coerente e coraggioso in difesa della verità, senza mai lasciarsi intimidire o irretire dalle sirene della politica. Ferma e ostinata nel suo anticonformismo, pratica stili di vita alternativi, coltiva un orto biodinamico e vive senza auto, si sposta in città con la sua mitica cargo-bike o sulle lunghe distanze con treni regionali. Non rinuncia mai a denunciare gli scempi contro la natura, il taglio immotivato di alberi, le discariche abusive, i disastri ambientali annunciati, anche a costo di essere irrisa e dileggiata”.

Il premio, nato nel 2016 per onorare le donne che hanno dedicato la loro vita alla pace (nel 2018 fu assegnato a Bernice Albertine King, la figlia minore di Martin Luther King), vede coinvolti il Comune di Monteleone di Puglia, l’Istituto Martin Luther King di Accadia e il Centro Gandhi odv di Pisa in collaborazione con la Cattedra Unesco ‘Educazione Globale nel Mediterraneo. Studi per la pace, l’intercultura e la sostenibilità’ - Università di Valencia (Spagna), Oraworldmandala - Programma di estensione in Messico del Gujarat Vidyapith e il Centro Studi per la Pace di Demonte (Cuneo).