A Manfredonia torna 'Ti porto un libro', il format letterario in riva al mare

Torna ‘Ti porto un libro’, il format letterario in riva al mare organizzato dalla Fondazione Re Manfredi in collaborazione con Marina del Gargano-Porto Turistico di Manfredonia. Giunto alla terza edizione, inizierà martedì 11 luglio per concludersi venerdì 14 luglio e toccherà le più importanti tematiche letterarie. Gli incontri si terranno presso l’anfiteatro Marina del Gargano a partire dalle 20.30 con ingresso libero. Questo il programma.

Martedì 11 luglio Salvatore Miscio parlerà dei suoi libri ‘Perché mi cerchi’, ‘Dio del cielo vienimi a cercare. Faber uomo in ricerca’ e ‘Per una chiesa sinodiale’. Al termine musica dal vivo con Fabio Troiano a Alessandro Conoscitore.

Mercoledì 12 luglio sarà la volta di Sara Ciafardoni con ‘La ragazza che scrive’. (Dalla quarta di copertina) Lucia, che mamma e papà chiamano Luce, vive un'adolescenza complicata con quel peso sempre dentro al cuore, un dolore che condivide da sette anni con la sua famiglia e di cui nessuno riesce a parlare. La chiave di violino per Lucia sono i libri e la scrittura. È così che all'interno della nuova casa, che ancora sente come estranea, crea il suo piccolo mondo accogliente: la "mansarda delle nuvole", dove si ritira per scrivere di Natalia, il suo alter ego letterario, e per parlare con le stelle, affinché possano prendersi cura di Elisa, la sorellina scomparsa sette anni prima.

Giovedì 13 arriva Trifone Gargano con ‘Dimenticare Manzoni’. (Dalla quarta di copertina) Gli anniversari servono (anche) per fare il punto sulla presenza attiva di un classico nel nostro tempo, sulla sua effettiva eredità, sul senso della sua (ri)lettura. Le celebrazioni per i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni (1873), e quelle relative ai 200 anni dall’ultimazione della stesura del ‘Fermo e Lucia’ (1823), possono essere un’occasione preziosa per un ripensamento complessivo sul romanzo, sulle sue scelte linguistiche, sulla sua natura ideologica, sul suo valore letterario, e, soprattutto, sul suo perdurare come lettura obbligatoria nei percorsi scolastici. Generalmente, un lettore entra nella storia, si identifica con uno o con più personaggi, partecipa emotivamente alle vicende narrate, attiva dentro di sé un processo di crescita e di maturazione psicologica e affettiva. Nel caso dei Promessi sposi, può un lettore di oggi identificarsi con Lucia, o con Renzo, anaffettivi e rinunciatari su tutto?

Infine venerdì 14 luglio Michele Germano racconterà il suo ‘Dal dolore alla speranza’. (Dalla quarta di copertina) In queste pagine c’è il racconto delle giornate di lavoro dell'autore presso l'Ospedale voluto da Padre Pio. Ci sono anche uno spaccato della sua personale esistenza con il racconto di alcuni episodi che l'hanno visto, come il più classico dei pazienti, alle prese con la paura, il dolore, la speranza di farcela. La seconda parte è una raccolta di testimonianze, fatte di dolore e di speranze. È interamente dedicata alle storie che alcune famiglie, raccontandole, hanno voluto condividere con tutti, non vergognandosi del loro dolore, delle loro angosce, delle difficoltà incontrate, delle loro speranze.